https://sarabic.ae/20260617/إعلام-مذكرة-التفاهم-الأمريكية-الإيرانية-تنص-على-إنهاء-الحرب-ورفع-العقوبات-1114418745.html

إعلام: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الحرب ورفع العقوبات

إعلام: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الحرب ورفع العقوبات

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية. نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أن واشنطن وطهران وحلفاءهما اتفقوا على إعلان فوري ونهائي لإنهاء الحرب على جميع... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T00:35+0000

2026-06-17T00:35+0000

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ووفقاً لنص المذكرة، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين إنجاز الاتفاق الشامل.كما تعهدت واشنطن بسحب قواتها خلال 30 يوماً من تاريخ الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.في المقابل، أكدت إيران مجدداً التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية، والعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوماً مع مراعاة إزالة العوائق، فيما اتفق الجانبان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية الأخرى ضمن الاتفاق النهائي.وبحسب المذكرة، ستبدأ الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من البنود المتفق عليها، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الأمريكي-إيران-لن-تحصل-على-شيء-دون-تغيير-جذري-في-سلوكها-1114418483.html

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