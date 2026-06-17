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إعلام: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الحرب ورفع العقوبات
إعلام: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الحرب ورفع العقوبات
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية. نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أن واشنطن وطهران وحلفاءهما اتفقوا على إعلان فوري ونهائي لإنهاء الحرب على جميع... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T00:35+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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توقيع مذكرة تفاهم
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ووفقاً لنص المذكرة، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين إنجاز الاتفاق الشامل.كما تعهدت واشنطن بسحب قواتها خلال 30 يوماً من تاريخ الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.في المقابل، أكدت إيران مجدداً التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية، والعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوماً مع مراعاة إزالة العوائق، فيما اتفق الجانبان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية الأخرى ضمن الاتفاق النهائي.وبحسب المذكرة، ستبدأ الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من البنود المتفق عليها، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20260616/نائب-الرئيس-الأمريكي-إيران-لن-تحصل-على-شيء-دون-تغيير-جذري-في-سلوكها-1114418483.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, توقيع مذكرة تفاهم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, توقيع مذكرة تفاهم

إعلام: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الحرب ورفع العقوبات

00:35 GMT 17.06.2026
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo
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كشفت وسائل إعلام أمريكية. نقلاً عن نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أن واشنطن وطهران وحلفاءهما اتفقوا على إعلان فوري ونهائي لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، مع التعهد بعدم شن أي أعمال عدائية أو توجيه تهديدات متبادلة.
ووفقاً لنص المذكرة، يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتمديد، مع الحفاظ على الوضع الراهن إلى حين إنجاز الاتفاق الشامل.
وتنص المذكرة على رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيعها، وإنهاء العقوبات على طهران وفق جدول زمني متفق عليه، إلى جانب الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وإعفاء صادرات النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة بها من العقوبات.
كما تعهدت واشنطن بسحب قواتها خلال 30 يوماً من تاريخ الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركائها الإقليميين لإعادة تأهيل إيران ودعم تنميتها الاقتصادية.
في المقابل، أكدت إيران مجدداً التزامها بعدم إنتاج أسلحة نووية، والعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوماً مع مراعاة إزالة العوائق، فيما اتفق الجانبان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية الأخرى ضمن الاتفاق النهائي.
جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لن تحصل على شيء دون تغيير جذري في سلوكها
أمس, 22:50 GMT
وبحسب المذكرة، ستبدأ الدولتان مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من البنود المتفق عليها، على أن يتم اعتماد الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.
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