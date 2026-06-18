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خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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القيادة المركزية: القوات الأمريكية ترفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية بأمر من ترامب
القيادة المركزية: القوات الأمريكية ترفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية بأمر من ترامب
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، اليوم الخميس، رفع الحصار البحري عن الموانئ والسواحل الإيرانية بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T17:26+0000
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وجاء في بيان القيادة المركزية، عبر "إكس": "رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى المواني والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس".واختتم البيان بأنه "ستبقى سفننا البحرية الكبيرة في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قوتها وفعاليتها".كما أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المتوقع توقيعها يوم الجمعة المقبل.وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيهترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

القيادة المركزية: القوات الأمريكية ترفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية بأمر من ترامب

17:26 GMT 18.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، اليوم الخميس، رفع الحصار البحري عن الموانئ والسواحل الإيرانية بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان القيادة المركزية، عبر "إكس": "رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى المواني والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس".

وأوضح البيان: "لا تعيق القوات الأمريكية عبور السفن من وإلى المواني الإيرانية في الخليج العربي وخليج عُمان. وقد توقفت جميع جهود فرض الحصار العسكري الأمريكي".

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واختتم البيان بأنه "ستبقى سفننا البحرية الكبيرة في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قوتها وفعاليتها".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال": "النفط يتدفق، ولا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا مطلقا، وأسواق الأسهم تزدهر، والوظائف تسجل أرقاما قياسية، والأسعار تنخفض".

كما أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المتوقع توقيعها يوم الجمعة المقبل.
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وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، توقيعه مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توقيع المذكرة لإنهاء النزاع.

وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيه
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
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