https://sarabic.ae/20260618/القيادة-المركزية-القوات-الأمريكية-ترفع-الحصار-البحري-عن-المواني-الإيرانية-بأمر-من-ترامب-1114486338.html

القيادة المركزية: القوات الأمريكية ترفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية بأمر من ترامب

القيادة المركزية: القوات الأمريكية ترفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية بأمر من ترامب

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم"، اليوم الخميس، رفع الحصار البحري عن الموانئ والسواحل الإيرانية بناء على أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T17:26+0000

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وجاء في بيان القيادة المركزية، عبر "إكس": "رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى المواني والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس".واختتم البيان بأنه "ستبقى سفننا البحرية الكبيرة في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود الاتفاقية وتطبيقها بكامل قوتها وفعاليتها".كما أعلن ترامب، يوم الاثنين الماضي، أن السفن وكثير منها محمل بالنفط، بدأت بالتحرك خارج مضيق هرمز، وذلك بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، المتوقع توقيعها يوم الجمعة المقبل.وأشار عبر منصة "تروث سوشيال" إلى أن هذه السفن "تسلك "الطريق السريع" الجنوبي، وهو طريق آمن تماما ونظيف، وهناك طرق سفر أخرى أيضا".وفي نهاية أبريل/ نيسان الماضي، ذكر جولز هيرست، وكيل وزارة الحرب الأمريكية والمراقب المالي فيها، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في الحرب على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار.قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا وإيران لها حقوق سيادية فيهترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة

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