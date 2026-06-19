ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260619/ترامب-إيران-انتهت-والديمقراطيون-يحاولون-تجميل-وضعها--1114515325.html
ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها
ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تعقد أي لقاءات مع إيران بدافع اليأس، مؤكداً أن طهران هي من بادرت إلى ذلك، على حد تعبيره. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T13:19+0000
2026-06-19T13:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114451865_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_588322bc177e2ba0986cd15e652fa1ca.jpg
وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران "انتهت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ما وصفها بفترة الستين يوماً، مع التأكيد على أن طهران "لن تحصل على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات". وفي سياق حديثه، اعتبر ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، قائلاً إنها لم تعد تمتلك – بحسب وصفه – سلاحاً جوياً أو بحرياً أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات أو قدرات عسكرية تُذكر. وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260619/ويتكوف-إيران-ستسمح-لمفتشي-الطاقة-الذرية-بتفتيش-منشآتها-1114510885.html
https://sarabic.ae/20260619/سويسرا-تعلن-إلغاء-المفاوضات-المقررة-بين-إيران-وأمريكا-على-أراضيها-1114497620.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114451865_64:0:2605:1906_1920x0_80_0_0_7b59a4d72f2f8cc4faa0dc2642ecbfee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها

13:19 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تعقد أي لقاءات مع إيران بدافع اليأس، مؤكداً أن طهران هي من بادرت إلى ذلك، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران "انتهت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ما وصفها بفترة الستين يوماً، مع التأكيد على أن طهران "لن تحصل على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات".
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
ويتكوف: إيران ستسمح لمفتشي الطاقة الذرية بتفتيش منشآتها
12:33 GMT
وفي سياق حديثه، اعتبر ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، قائلاً إنها لم تعد تمتلك – بحسب وصفه – سلاحاً جوياً أو بحرياً أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات أو قدرات عسكرية تُذكر.
وانتقد ترامب مواقف الحزب الديمقراطي، معتبراً أنهم يرون أن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، متسائلاً عن كيفية قبول مثل هذا الطرح، ومهاجماً ما وصفه بـ"السذاجة السياسية".
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة بين إيران وأمريكا على أراضيها
05:51 GMT
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала