https://sarabic.ae/20260619/ترامب-إيران-انتهت-والديمقراطيون-يحاولون-تجميل-وضعها--1114515325.html
ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها
ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تعقد أي لقاءات مع إيران بدافع اليأس، مؤكداً أن طهران هي من بادرت إلى ذلك، على حد تعبيره. 19.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران "انتهت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ما وصفها بفترة الستين يوماً، مع التأكيد على أن طهران "لن تحصل على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات". وفي سياق حديثه، اعتبر ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، قائلاً إنها لم تعد تمتلك – بحسب وصفه – سلاحاً جوياً أو بحرياً أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات أو قدرات عسكرية تُذكر. وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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https://sarabic.ae/20260619/سويسرا-تعلن-إلغاء-المفاوضات-المقررة-بين-إيران-وأمريكا-على-أراضيها-1114497620.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تعقد أي لقاءات مع إيران بدافع اليأس، مؤكداً أن طهران هي من بادرت إلى ذلك، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران
"انتهت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ما وصفها بفترة الستين يوماً، مع التأكيد على أن طهران "لن تحصل على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات".
وفي سياق حديثه، اعتبر ترامب أن الحرب
أضعفت إيران بشكل كبير، قائلاً إنها لم تعد تمتلك – بحسب وصفه – سلاحاً جوياً أو بحرياً أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات أو قدرات عسكرية تُذكر.
وانتقد ترامب مواقف الحزب الديمقراطي، معتبراً أنهم يرون أن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، متسائلاً عن كيفية قبول مثل هذا الطرح، ومهاجماً ما وصفه بـ"السذاجة السياسية".
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما
، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.