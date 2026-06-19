https://sarabic.ae/20260619/ترامب-إيران-انتهت-والديمقراطيون-يحاولون-تجميل-وضعها--1114515325.html

ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها

ترامب: إيران "انتهت" والديمقراطيون يحاولون تجميل وضعها

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تعقد أي لقاءات مع إيران بدافع اليأس، مؤكداً أن طهران هي من بادرت إلى ذلك، على حد تعبيره. 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T13:19+0000

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2026-06-19T13:19+0000

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وأضاف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن إيران "انتهت"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل ما وصفها بفترة الستين يوماً، مع التأكيد على أن طهران "لن تحصل على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات". وفي سياق حديثه، اعتبر ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، قائلاً إنها لم تعد تمتلك – بحسب وصفه – سلاحاً جوياً أو بحرياً أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات أو قدرات عسكرية تُذكر. وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم