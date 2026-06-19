https://sarabic.ae/20260619/إيران-وصول-مفتشي-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-المواقع-النووية-المستهدفة-مرهون-بنتائج-المفاوضات--1114517283.html

إيران: وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى المواقع النووية المستهدفة مرهون بنتائج المفاوضات

إيران: وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى المواقع النووية المستهدفة مرهون بنتائج المفاوضات

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية سيعتمد على... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T14:44+0000

2026-06-19T14:44+0000

2026-06-19T14:44+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن عمليات التفتيش في المواقع التي تم تعليق الوصول إليها عقب الهجمات التي استهدفتها "سترتبط بتقدم العملية التفاوضية وما ستسفر عنه من نتائج". وأضاف بقائي، في بيان، أن تعليق الوصول إلى بعض المواقع جاء في أعقاب ما وصفه بـ"الهجمات العسكرية الإجرامية" التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت نووية إيرانية. وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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