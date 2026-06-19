إيران: وصول مفتشي وكالة الطاقة الذرية إلى المواقع النووية المستهدفة مرهون بنتائج المفاوضات
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية سيعتمد على مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة ونتائجها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن عمليات التفتيش في المواقع التي تم تعليق الوصول إليها عقب الهجمات التي استهدفتها "سترتبط بتقدم العملية التفاوضية وما ستسفر عنه من نتائج".
وأضاف بقائي، في بيان، أن تعليق الوصول إلى بعض المواقع جاء في أعقاب ما وصفه بـ"الهجمات العسكرية الإجرامية" التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت نووية إيرانية.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعدد من المواقع النووية الأخرى، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية، مؤكدًا استمرار السماح للمفتشين بالوصول إليها وفق الترتيبات المعمول بها.
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين. واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.