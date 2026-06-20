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مقر "خاتم الأنبياء" في إيران يعلن إغلاق مضيق هرمز

مقر "خاتم الأنبياء" في إيران يعلن إغلاق مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني اليوم السبت، أن طهران أغلقت مضيق هرمز "رداً على العدوان الإسرائيلي على لبنان". 20.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح المقر، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الرسمية الإيرانية أنه: "نظرًا لخرق أمريكا الصارخ للوعد والعهد فيما يتعلق بعدم تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردًا على الانتهاك المتواصل لوقف إطلاق النار من قِبَل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، والقتل الوحشي وتشريد مئات الآلاف من أبناء هذا البلد المظلومين، ونظرًا أيضًا لعدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيونية من أراضي جنوب لبنان، يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية

https://sarabic.ae/20260620/طهران-لن-نوقع-تفاهما-لا-ينفذ-والبند-1-حول-وقف-إعتداءات-إسرائيل-على-لبنان-هو-الأهم---عاجل-1114539584.html

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