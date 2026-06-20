https://sarabic.ae/20260620/الدفاع-الإيرانية-مستمرون-في-تعزيز-القدرات-العسكرية-ورفع-الجاهزية-1114533760.html
الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية
الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أنها تواصل العمل على رفع مستوى جاهزيتها القتالية وتعزيز قدراتها العسكرية، بالتنسيق مع مختلف الأركان العسكرية... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T09:28+0000
2026-06-20T09:28+0000
2026-06-20T09:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_489d0e543939c41898106527ba6d029a.jpg
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن رسالة المرشد الإيراني، في تعليقه على مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية لوقف الحرب بين البلدين، تمثّل "توجيهًا إستراتيجيًا ومفصليًا، يعكس رؤية القيادة العليا لمستقبل البلاد"، مشيرة إلى أن "الالتزام بهذه التوجيهات يشكّل أحد أهم عوامل القوة والاستمرارية في مسار إيران، ويعزز من تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات".وأضاف البيان أن ما وصفته بـ"النجاحات المتواصلة"، التي تحققها إيران يعود إلى "الامتثال الدقيق لتوجيهات القيادة العليا"، إلى جانب ما اعتبرته "اليقظة والاجتهاد الجهادي لمؤسسات المنظومة كافة"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار رفع مستوى الجاهزية وتطوير القدرات الدفاعية بشكل "متسارع ومنهجي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويوم أول أمس الخميس، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في خطاب موجّه إلى الشعب الإيراني، إن توقيع مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "جاء بعد جهود مكثفة بذلها المسؤولون الإيرانيون بدافع الإخلاص وحسن النية".وأشار المرشد الإيراني في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إلى أنه كان لديه "رأي مختلف من الاتفاق في الأساس"، لكنه وافق عليه بعد تلقيه تعهدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260620/إيران-تعلن-قرب-الإفراج-عن-25-مليار-دولار-من-أصولها-المجمدة-1114532595.html
https://sarabic.ae/20260620/إعلام-ويتكوف-يتوجه-إلى-سويسرا-لبدء-محادثات-نووية-مع-إيران-وعراقجي-يضع-شرطا-مسبقا-1114529888.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_f91b78e2c681849be767c14f75fd2d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أنها تواصل العمل على رفع مستوى جاهزيتها القتالية وتعزيز قدراتها العسكرية، بالتنسيق مع مختلف الأركان العسكرية والمدنية في البلاد، مؤكدة استعدادها الكامل لتنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة للبلاد المرشد مجتبى خامنئي، في إطار ما وصفته بـ"الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وصون المصالح الوطنية".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن رسالة المرشد الإيراني، في تعليقه على مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية لوقف الحرب بين البلدين، تمثّل "توجيهًا إستراتيجيًا ومفصليًا، يعكس رؤية القيادة العليا لمستقبل البلاد"، مشيرة إلى أن "الالتزام بهذه التوجيهات يشكّل أحد أهم عوامل القوة والاستمرارية في مسار إيران، ويعزز من تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات".
وأضاف البيان أن ما وصفته بـ"النجاحات المتواصلة"، التي تحققها إيران يعود إلى "الامتثال الدقيق لتوجيهات القيادة العليا"، إلى جانب ما اعتبرته "اليقظة والاجتهاد الجهادي لمؤسسات المنظومة كافة"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار رفع مستوى الجاهزية وتطوير القدرات الدفاعية بشكل "متسارع ومنهجي"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وختمت وزارة الدفاع الإيرانية بيانها بالتأكيد أن "الاستعدادات العسكرية ستتواصل بغض النظر عن المسارات السياسية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة الدفاعية والتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية وحماية المصالح الوطنية بثبات ويقين".
ويوم أول أمس الخميس، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في خطاب موجّه إلى الشعب الإيراني، إن توقيع مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "جاء بعد جهود مكثفة بذلها المسؤولون الإيرانيون بدافع الإخلاص وحسن النية".
وأشار المرشد الإيراني في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إلى أنه كان لديه "رأي مختلف
من الاتفاق في الأساس"، لكنه وافق عليه بعد تلقيه تعهدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأوضح أن الرئيس الإيراني أكد تحمّله المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الالتزامات، وتعهد بعدم القبول بأي تجاوز من الجانب الأمريكي، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انتظار تنفيذ الشروط والالتزامات المتفق عليها.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران
، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.