https://sarabic.ae/20260620/الدفاع-الإيرانية-مستمرون-في-تعزيز-القدرات-العسكرية-ورفع-الجاهزية-1114533760.html

الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية

الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أنها تواصل العمل على رفع مستوى جاهزيتها القتالية وتعزيز قدراتها العسكرية، بالتنسيق مع مختلف الأركان العسكرية... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T09:28+0000

2026-06-20T09:28+0000

2026-06-20T09:28+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن رسالة المرشد الإيراني، في تعليقه على مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية لوقف الحرب بين البلدين، تمثّل "توجيهًا إستراتيجيًا ومفصليًا، يعكس رؤية القيادة العليا لمستقبل البلاد"، مشيرة إلى أن "الالتزام بهذه التوجيهات يشكّل أحد أهم عوامل القوة والاستمرارية في مسار إيران، ويعزز من تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات".وأضاف البيان أن ما وصفته بـ"النجاحات المتواصلة"، التي تحققها إيران يعود إلى "الامتثال الدقيق لتوجيهات القيادة العليا"، إلى جانب ما اعتبرته "اليقظة والاجتهاد الجهادي لمؤسسات المنظومة كافة"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار رفع مستوى الجاهزية وتطوير القدرات الدفاعية بشكل "متسارع ومنهجي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويوم أول أمس الخميس، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في خطاب موجّه إلى الشعب الإيراني، إن توقيع مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "جاء بعد جهود مكثفة بذلها المسؤولون الإيرانيون بدافع الإخلاص وحسن النية".وأشار المرشد الإيراني في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إلى أنه كان لديه "رأي مختلف من الاتفاق في الأساس"، لكنه وافق عليه بعد تلقيه تعهدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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