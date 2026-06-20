الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحوادث البحرية تحصد مزيداً من الأرواح… وهل يعود لبنان إلى خريطة التجارة والطاقة العالمية؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بسبب مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا تبحث عن استمرار المواجهة مع روسيا… أميركا وايران من التفاهم الى شياطين عُقد التفاصيل؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
21 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
10:03 GMT
29 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:44 GMT
5 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما هي التهديدات التي تفرض حتمية التعاون الأمني بين تونس والجزائر وليبيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260620/الدفاع-الإيرانية-مستمرون-في-تعزيز-القدرات-العسكرية-ورفع-الجاهزية-1114533760.html
الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية
الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أنها تواصل العمل على رفع مستوى جاهزيتها القتالية وتعزيز قدراتها العسكرية، بالتنسيق مع مختلف الأركان العسكرية... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T09:28+0000
2026-06-20T09:28+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_489d0e543939c41898106527ba6d029a.jpg
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن رسالة المرشد الإيراني، في تعليقه على مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية لوقف الحرب بين البلدين، تمثّل "توجيهًا إستراتيجيًا ومفصليًا، يعكس رؤية القيادة العليا لمستقبل البلاد"، مشيرة إلى أن "الالتزام بهذه التوجيهات يشكّل أحد أهم عوامل القوة والاستمرارية في مسار إيران، ويعزز من تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات".وأضاف البيان أن ما وصفته بـ"النجاحات المتواصلة"، التي تحققها إيران يعود إلى "الامتثال الدقيق لتوجيهات القيادة العليا"، إلى جانب ما اعتبرته "اليقظة والاجتهاد الجهادي لمؤسسات المنظومة كافة"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار رفع مستوى الجاهزية وتطوير القدرات الدفاعية بشكل "متسارع ومنهجي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويوم أول أمس الخميس، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في خطاب موجّه إلى الشعب الإيراني، إن توقيع مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "جاء بعد جهود مكثفة بذلها المسؤولون الإيرانيون بدافع الإخلاص وحسن النية".وأشار المرشد الإيراني في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إلى أنه كان لديه "رأي مختلف من الاتفاق في الأساس"، لكنه وافق عليه بعد تلقيه تعهدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260620/إيران-تعلن-قرب-الإفراج-عن-25-مليار-دولار-من-أصولها-المجمدة-1114532595.html
https://sarabic.ae/20260620/إعلام-ويتكوف-يتوجه-إلى-سويسرا-لبدء-محادثات-نووية-مع-إيران-وعراقجي-يضع-شرطا-مسبقا-1114529888.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114533603_92:0:1549:1093_1920x0_80_0_0_f91b78e2c681849be767c14f75fd2d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الإيرانية: مستمرون في تعزيز القدرات العسكرية ورفع الجاهزية

09:28 GMT 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemiإشارات النصر في ختام عرض عسكري للجيش الإيراني أمام ضريح الخميني بمناسبة يوم الجيش الوطني، 18 نيسان/ أبريل 2025
إشارات النصر في ختام عرض عسكري للجيش الإيراني أمام ضريح الخميني بمناسبة يوم الجيش الوطني، 18 نيسان/ أبريل 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، أنها تواصل العمل على رفع مستوى جاهزيتها القتالية وتعزيز قدراتها العسكرية، بالتنسيق مع مختلف الأركان العسكرية والمدنية في البلاد، مؤكدة استعدادها الكامل لتنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة للبلاد المرشد مجتبى خامنئي، في إطار ما وصفته بـ"الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وصون المصالح الوطنية".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن رسالة المرشد الإيراني، في تعليقه على مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية لوقف الحرب بين البلدين، تمثّل "توجيهًا إستراتيجيًا ومفصليًا، يعكس رؤية القيادة العليا لمستقبل البلاد"، مشيرة إلى أن "الالتزام بهذه التوجيهات يشكّل أحد أهم عوامل القوة والاستمرارية في مسار إيران، ويعزز من تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات".
وأضاف البيان أن ما وصفته بـ"النجاحات المتواصلة"، التي تحققها إيران يعود إلى "الامتثال الدقيق لتوجيهات القيادة العليا"، إلى جانب ما اعتبرته "اليقظة والاجتهاد الجهادي لمؤسسات المنظومة كافة"، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار رفع مستوى الجاهزية وتطوير القدرات الدفاعية بشكل "متسارع ومنهجي"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وختمت وزارة الدفاع الإيرانية بيانها بالتأكيد أن "الاستعدادات العسكرية ستتواصل بغض النظر عن المسارات السياسية، مع التركيز على تعزيز الكفاءة الدفاعية والتنسيق بين مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية وحماية المصالح الوطنية بثبات ويقين".

ويوم أول أمس الخميس، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في خطاب موجّه إلى الشعب الإيراني، إن توقيع مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "جاء بعد جهود مكثفة بذلها المسؤولون الإيرانيون بدافع الإخلاص وحسن النية".
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
إيران تعلن قرب الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولها المجمدة
07:53 GMT
وأشار المرشد الإيراني في رسالته، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، إلى أنه كان لديه "رأي مختلف من الاتفاق في الأساس"، لكنه وافق عليه بعد تلقيه تعهدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأوضح أن الرئيس الإيراني أكد تحمّله المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الالتزامات، وتعهد بعدم القبول بأي تجاوز من الجانب الأمريكي، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد انتظار تنفيذ الشروط والالتزامات المتفق عليها.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضي، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
إعلام: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لبدء مفاوضات نووية مع إيران.. وعراقجي يضع شرطا مسبقا
04:13 GMT
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أول أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".

وفي 15 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала