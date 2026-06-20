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إعلام: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لبدء مفاوضات نووية مع إيران.. وعراقجي يضع شرطا مسبقا
إعلام: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لبدء مفاوضات نووية مع إيران.. وعراقجي يضع شرطا مسبقا
سبوتنيك عربي
تتجه الأنظار إلى سويسرا مع استعداد الولايات المتحدة وإيران، لبدء أول جولة من المفاوضات بشأن اتفاق نووي محتمل بين البلدين، عقب توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T04:13+0000
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ونقلت إحدى تلك الوسائل عن مسؤول أمريكي، أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، توجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المفاوضات مع الجانب الإيراني، فيما أفاد تقرير لها بأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، موجود بالفعل هناك.وبحسب مصادر مطّلعة، يخطط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للسفر إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات، إلا أن الخطوة ما تزال قابلة للتغيير، وفقًا للتطورات السياسية والميدانية.وأشارت التقارير إلى أن عراقجي "أبلغ عددًا من نظرائه بأن قضية وقف إطلاق النار في لبنان تمثل أولوية حاسمة بالنسبة لطهران"، مؤكدًا أن إيران "تريد رؤية دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فعلي قبل المضي قدمًا في المفاوضات المرتقبة".وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260619/إيران-الاتفاق-مع-الولايات-المتحدة-يتضمن-تنفيذ-5-بنود-فورا--1114527713.html
https://sarabic.ae/20260619/ترامب-إذا-لم-نتوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-فسنقوم-بأشياء-لا-تجلب-لهم-السعادة-1114527414.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إعلام: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لبدء مفاوضات نووية مع إيران.. وعراقجي يضع شرطا مسبقا

04:13 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 04:58 GMT 20.06.2026)
© AP Photoمبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© AP Photo
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تتجه الأنظار إلى سويسرا مع استعداد الولايات المتحدة وإيران، لبدء أول جولة من المفاوضات بشأن اتفاق نووي محتمل بين البلدين، عقب توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ونقلت إحدى تلك الوسائل عن مسؤول أمريكي، أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، توجه إلى سويسرا لإجراء الجولة الأولى من المفاوضات مع الجانب الإيراني، فيما أفاد تقرير لها بأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، موجود بالفعل هناك.
وبحسب مصادر مطّلعة، يخطط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للسفر إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات، إلا أن الخطوة ما تزال قابلة للتغيير، وفقًا للتطورات السياسية والميدانية.
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وأشارت التقارير إلى أن عراقجي "أبلغ عددًا من نظرائه بأن قضية وقف إطلاق النار في لبنان تمثل أولوية حاسمة بالنسبة لطهران"، مؤكدًا أن إيران "تريد رؤية دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فعلي قبل المضي قدمًا في المفاوضات المرتقبة".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم أمس، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.

وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
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ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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