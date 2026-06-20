https://sarabic.ae/20260620/إيران-تعلن-قرب-الإفراج-عن-25-مليار-دولار-من-أصولها-المجمدة-1114532595.html

إيران تعلن قرب الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولها المجمدة

إيران تعلن قرب الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولها المجمدة

سبوتنيك عربي

أعلن محمد جعفر قائم‌ بناه، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، اليوم السبت، أنه سيتم الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل،... 20.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-20T07:53+0000

2026-06-20T07:53+0000

2026-06-20T07:53+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/14/1114532439_0:74:1274:791_1920x0_80_0_0_9326c3c464197851675f85b22048c096.jpg

وأوضح قائم‌ بناه، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن هذه الأموال سيتم توجيهها لدعم وتطوير البنية التحتية داخل إيران، بما يشمل مشاريع الطرق والممرات والمطارات، مشيرًا إلى أن تحركات وفد التفاوض الإيراني إلى قطر هدفت إلى بحث آليات تنفيذ الإفراج عن تلك الأصول.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم أمس، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي في البلاد.وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، وتضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنها تؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل، خلال الفترة المقبلة، مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260620/إعلام-ويتكوف-يتوجه-إلى-سويسرا-لبدء-محادثات-نووية-مع-إيران-وعراقجي-يضع-شرطا-مسبقا-1114529888.html

https://sarabic.ae/20260619/إيران-الاتفاق-مع-الولايات-المتحدة-يتضمن-تنفيذ-5-بنود-فورا--1114527713.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن