https://sarabic.ae/20260620/إيران-تعلن-قرب-الإفراج-عن-25-مليار-دولار-من-أصولها-المجمدة-1114532595.html
إيران تعلن قرب الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولها المجمدة
إيران تعلن قرب الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولها المجمدة
سبوتنيك عربي
أعلن محمد جعفر قائم بناه، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، اليوم السبت، أنه سيتم الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل،... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضح قائم بناه، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن هذه الأموال سيتم توجيهها لدعم وتطوير البنية التحتية داخل إيران، بما يشمل مشاريع الطرق والممرات والمطارات، مشيرًا إلى أن تحركات وفد التفاوض الإيراني إلى قطر هدفت إلى بحث آليات تنفيذ الإفراج عن تلك الأصول.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم أمس، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي في البلاد.وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، وتضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنها تؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تستكمل، خلال الفترة المقبلة، مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260620/إعلام-ويتكوف-يتوجه-إلى-سويسرا-لبدء-محادثات-نووية-مع-إيران-وعراقجي-يضع-شرطا-مسبقا-1114529888.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن قرب الإفراج عن 25 مليار دولار من أصولها المجمدة
أعلن محمد جعفر قائم بناه، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، اليوم السبت، أنه سيتم الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل، لكن على مراحل، في إطار تفاهمات إيرانية - أمريكية.
وأوضح قائم بناه، في تصريحات نقلتها وكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية، أن هذه الأموال سيتم توجيهها لدعم وتطوير البنية التحتية داخل إيران، بما يشمل مشاريع الطرق والممرات والمطارات، مشيرًا إلى أن تحركات وفد التفاوض الإيراني إلى قطر هدفت إلى بحث آليات تنفيذ الإفراج عن تلك الأصول.
وأضاف أن تخفيف التوترات وتقليل احتمالات التصعيد العسكري من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الإيراني ويخفف الضغوط على المواطنين، مؤكدًا أن توظيف هذه الموارد في مشروعات التنمية سيشمل مختلف أنحاء البلاد ضمن خطة أوسع للبناء والإعمار.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من يوم أمس، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورغنستوك" الجبلي في البلاد.
وتتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا
، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، وتضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنها تؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
ومن المقرر أن تستكمل، خلال الفترة المقبلة، مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.