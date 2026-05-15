تصويت... هل تعكس تصريحات بن غفير بشأن الاستيطان في لبنان وغزة والضفة حقيقة تحركات إسرائيل؟
تصويت... هل تعكس تصريحات بن غفير بشأن الاستيطان في لبنان وغزة والضفة حقيقة تحركات إسرائيل؟
12:46 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 12:47 GMT 15.05.2026)
أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جدلًا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصًا بعد حديثه عن توسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق خارج الحدود المعترف بها دوليا.
وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد العمليات العسكرية في غزة والتوترات المستمرة في الضفة الغربية وعلى الحدود اللبنانية، ويرى مراقبون أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن الواقع الميداني، حيث تشهد المنطقة تحركات عسكرية متواصلة، وعمليات تهجير ونشاطا استيطانيا متزايدا في بعض المناطق الفلسطينية.
في المقابل، يعتبر آخرون أن ما يصدر عن بعض الوزراء الإسرائيليين يدخل ضمن الخطاب السياسي الموجه للداخل الإسرائيلي ولا يعكس بالضرورة قرارات رسمية للدولة أو المؤسسة العسكرية.
وبين هذا الرأي وذاك، يبرز تساؤل أساسي: هل تعكس تصريحات بن غفير بالرغبة في الاستيطان في لبنان وغزة والضفة حقيقة تحركات إسرائيل العسكرية على الأرض؟