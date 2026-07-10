https://sarabic.ae/20260710/تقارير-تكشف-عن-تحرك-قطري-بعد-التوترات-الأخيرة-بين-إيران-وأمريكا-1115102729.html

تقارير تكشف عن تحرك قطري بعد التوترات الأخيرة بين إيران وأمريكا

تقارير تكشف عن تحرك قطري بعد التوترات الأخيرة بين إيران وأمريكا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن وفدا سياسيا قطريا وصل إلى إيران، اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التطورات... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T14:16+0000

2026-07-10T14:16+0000

2026-07-10T14:16+0000

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ويُرجح أن الوفد، الذي يضم مستشارًا لوزير الخارجية القطري، توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى محاولة ترسيخ دور قطر كوسيط، في أعقاب التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية ومدنية داخل إيران، والتوترات المرتبطة بالاتهامات القطرية لإيران بشأن حادثة مزعومة في مضيق هرمز.وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية. كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة أمس الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260710/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الضغط-العسكري-الأمريكي-على-إيران-يهدف-لإعادة-تغيير-بعض-بنود-مذكرة-التفاهم-1115097911.html

https://sarabic.ae/20260710/الولايات-المتحدة-تلوح-باستئناف-الضربات-على-إيران-وسط-قائمة-أهداف-جاهزة-1115090769.html

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