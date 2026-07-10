https://sarabic.ae/20260710/إعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بإعلان-فتح-مضيق-هرمز-أمام-الملاحة-1115116060.html

إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة

إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني، اليوم السبت، يؤكد أن مضيق هرمز... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T23:41+0000

2026-07-10T23:41+0000

2026-07-10T23:41+0000

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

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ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين، قولهم: "طالبت الولايات المتحدة إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين، بإصدار بيان علني اليوم (السبت) يوضح أن مضيق هرمز مفتوح، ويتضمن تعهدًا بعدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة في المنطقة".وأضاف أحد المسؤولين: "نريد منهم أن يعلنوا علنًا أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، وأن يعترفوا صراحة، أو على الأقل ضمنًا، بأنهم أخطأوا. هذا ما نعمل عليه حاليًا، ونتوقع أن يعلن الإيرانيون أن جميع الممرات الملاحية في المضيق ستكون مفتوحة، وأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.وردا على تصريحات ترامب، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260710/طهران-لم-نطلب-التفاوض-مع-واشنطن-وأي-إخلال-بمذكرة-التفاهم-سيقابل-بالمثل-1115115773.html

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مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران