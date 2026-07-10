إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
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31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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16:03 GMT
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https://sarabic.ae/20260710/إعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بإعلان-فتح-مضيق-هرمز-أمام-الملاحة-1115116060.html
إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة
إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني، اليوم السبت، يؤكد أن مضيق هرمز... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T23:41+0000
2026-07-10T23:41+0000
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
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ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين، قولهم: "طالبت الولايات المتحدة إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين، بإصدار بيان علني اليوم (السبت) يوضح أن مضيق هرمز مفتوح، ويتضمن تعهدًا بعدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة في المنطقة".وأضاف أحد المسؤولين: "نريد منهم أن يعلنوا علنًا أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، وأن يعترفوا صراحة، أو على الأقل ضمنًا، بأنهم أخطأوا. هذا ما نعمل عليه حاليًا، ونتوقع أن يعلن الإيرانيون أن جميع الممرات الملاحية في المضيق ستكون مفتوحة، وأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.وردا على تصريحات ترامب، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260710/طهران-لم-نطلب-التفاوض-مع-واشنطن-وأي-إخلال-بمذكرة-التفاهم-سيقابل-بالمثل-1115115773.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة

23:41 GMT 10.07.2026
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Stringer
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني، اليوم السبت، يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، ويتضمن تعهدًا بعدم استهداف السفن التجارية العابرة في المنطقة.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين، قولهم: "طالبت الولايات المتحدة إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين، بإصدار بيان علني اليوم (السبت) يوضح أن مضيق هرمز مفتوح، ويتضمن تعهدًا بعدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة في المنطقة".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل
21:43 GMT
وأضاف أحد المسؤولين: "نريد منهم أن يعلنوا علنًا أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، وأن يعترفوا صراحة، أو على الأقل ضمنًا، بأنهم أخطأوا. هذا ما نعمل عليه حاليًا، ونتوقع أن يعلن الإيرانيون أن جميع الممرات الملاحية في المضيق ستكون مفتوحة، وأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
وردا على تصريحات ترامب، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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