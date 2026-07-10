طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260710/طهران-لم-نطلب-التفاوض-مع-واشنطن-وأي-إخلال-بمذكرة-التفاهم-سيقابل-بالمثل-1115115773.html
طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل
طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T21:43+0000
2026-07-10T21:43+0000
إيران
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وقال بقائي للتلفزيون الإيراني: "نرفض الادعاءات المتداولة بشأن طلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن إيران لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن.وأشار بقائي إلى الانتهاكات المتكررة لبنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إيران لا تزال قائمة على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن أي إخلال بالالتزامات من جانب واشنطن سيُقابل بإجراء مماثل من إيران.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260710/ترامب-أمريكا-توافق-على-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-بناء-على-طلبها-1115107282.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل

21:43 GMT 10.07.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© x.com
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.
وقال بقائي للتلفزيون الإيراني: "نرفض الادعاءات المتداولة بشأن طلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن إيران لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
ترامب: أمريكا توافق على على مواصلة المحادثات مع إيران بناء على طلبها
14:51 GMT
وأشار بقائي إلى الانتهاكات المتكررة لبنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إيران لا تزال قائمة على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن أي إخلال بالالتزامات من جانب واشنطن سيُقابل بإجراء مماثل من إيران.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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