https://sarabic.ae/20260710/طهران-لم-نطلب-التفاوض-مع-واشنطن-وأي-إخلال-بمذكرة-التفاهم-سيقابل-بالمثل-1115115773.html

طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل

طهران: لم نطلب التفاوض مع واشنطن وأي إخلال بمذكرة التفاهم سيقابل بالمثل

سبوتنيك عربي

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T21:43+0000

2026-07-10T21:43+0000

2026-07-10T21:43+0000

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وقال بقائي للتلفزيون الإيراني: "نرفض الادعاءات المتداولة بشأن طلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن إيران لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن.وأشار بقائي إلى الانتهاكات المتكررة لبنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إيران لا تزال قائمة على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن أي إخلال بالالتزامات من جانب واشنطن سيُقابل بإجراء مماثل من إيران.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260710/ترامب-أمريكا-توافق-على-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-بناء-على-طلبها-1115107282.html

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