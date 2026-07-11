https://sarabic.ae/20260711/إيران-تعلن-مقتل-17-شخصا-وإصابة-115-آخرين-جراء-الهجمات-الأميركية-خلال-يومين-1115123846.html

إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومين

إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأميركية التي استهدفت عدة مناطق في البلاد نهاية الأسبوع الماضي، إلى 17 قتيلًا و115... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت ست مدن إيرانية يومي 7 و8 يوليو/تموز، أسفرت عن إصابة 115 شخصًا، بينهم امرأتان، إضافة إلى مقتل 17 شخصًا، بينهم امرأة.وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

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