https://sarabic.ae/20260711/عراقجي-إيران-ملتزمة-بتعهداتها-والالتزام-المتبادل-بمذكرة-التفاهم-هو-السبيل-الوحيد-1115117860.html

عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد

عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده التزمت حتى الآن بجميع تعهداتها، مشددًا على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا يتمثل في التزام كل من... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T02:47+0000

2026-07-11T02:47+0000

2026-07-11T03:49+0000

إيران

أخبار إيران

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وقال عراقجي، في تغريدة على منصة "إكس": "إيران التزمت حتى الآن بتعهداتها، وذلك خلافًا لما نشهده من وزير الخزانة الأمريكي، الذي ينتهك البند التاسع من مذكرة التفاهم، ويقوض التزامات الولايات المتحدة".وأضاف أن هذا الانتهاك يأتي امتدادًا "لحالات أخرى من الإخلال بالالتزامات والإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة"، مشددًا على أن "الحقيقة واضحة: الطريق الوحيد هو الالتزام المتبادل من جانب الطرفين بتعهداتهما".وأمس الجمعة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.وأشار بقائي إلى الانتهاكات المتكررة لبنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إيران لا تزال قائمة على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن أي إخلال بالالتزامات من جانب واشنطن سيُقابل بإجراء مماثل من إيران.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260710/إعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بإعلان-فتح-مضيق-هرمز-أمام-الملاحة-1115116060.html

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