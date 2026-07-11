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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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من الملعب
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29 د
موزاييك
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ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد
عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده التزمت حتى الآن بجميع تعهداتها، مشددًا على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا يتمثل في التزام كل من... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T02:47+0000
2026-07-11T03:49+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال عراقجي، في تغريدة على منصة "إكس": "إيران التزمت حتى الآن بتعهداتها، وذلك خلافًا لما نشهده من وزير الخزانة الأمريكي، الذي ينتهك البند التاسع من مذكرة التفاهم، ويقوض التزامات الولايات المتحدة".وأضاف أن هذا الانتهاك يأتي امتدادًا "لحالات أخرى من الإخلال بالالتزامات والإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة"، مشددًا على أن "الحقيقة واضحة: الطريق الوحيد هو الالتزام المتبادل من جانب الطرفين بتعهداتهما".وأمس الجمعة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.وأشار بقائي إلى الانتهاكات المتكررة لبنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إيران لا تزال قائمة على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن أي إخلال بالالتزامات من جانب واشنطن سيُقابل بإجراء مماثل من إيران.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-أمريكا-تطالب-إيران-بإعلان-فتح-مضيق-هرمز-أمام-الملاحة-1115116060.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي: إيران ملتزمة بتعهداتها والالتزام المتبادل بمذكرة التفاهم هو السبيل الوحيد

02:47 GMT 11.07.2026 (تم التحديث: 03:49 GMT 11.07.2026)
© REUTERS Dmitri Lovetskyوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© REUTERS Dmitri Lovetsky
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده التزمت حتى الآن بجميع تعهداتها، مشددًا على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا يتمثل في التزام كل من طهران وواشنطن بالتزاماتهما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وقال عراقجي، في تغريدة على منصة "إكس": "إيران التزمت حتى الآن بتعهداتها، وذلك خلافًا لما نشهده من وزير الخزانة الأمريكي، الذي ينتهك البند التاسع من مذكرة التفاهم، ويقوض التزامات الولايات المتحدة".
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
إعلام: أمريكا تطالب إيران بإعلان فتح مضيق هرمز أمام الملاحة
أمس, 23:41 GMT
وأضاف أن هذا الانتهاك يأتي امتدادًا "لحالات أخرى من الإخلال بالالتزامات والإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الولايات المتحدة"، مشددًا على أن "الحقيقة واضحة: الطريق الوحيد هو الالتزام المتبادل من جانب الطرفين بتعهداتهما".
وأمس الجمعة، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.
وقال بقائي للتلفزيون الإيراني: "نرفض الادعاءات المتداولة بشأن طلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن إيران لم تتقدم بأي طلب في هذا الشأن.
وأشار بقائي إلى الانتهاكات المتكررة لبنود مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدًا أن سياسة إيران لا تزال قائمة على مبدأ "الالتزام مقابل الالتزام"، وأن أي إخلال بالالتزامات من جانب واشنطن سيُقابل بإجراء مماثل من إيران.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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