"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:31 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260712/سنتكوم-تعلن-استكمال-الجولة-الثالثة-من-الضربات-ضد-إيران-واستهداف-نحو-140-هدفا-عسكريا--1115135587.html
"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا
"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن العملية "جاءت... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T04:24+0000
2026-07-12T04:38+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091719606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_870430778abb3f3df5f078b6b05f9bed.jpg
وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومينقاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران
https://sarabic.ae/20260712/سماع-دوي-انفجارات-في-بوشهر-وبندر-عباس-جنوب-إيران-1115134553.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091719606_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_44a6966632273f0d4be47c8597cabce6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا

04:24 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 12.07.2026)
© AP Photoالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن العملية "جاءت ردًا على مهاجمة القوات الإيرانية سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".
وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".

وأضافت أنه "على مدار 3 ليالٍ من الضربات، التي نُفذت هذا الأسبوع، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 300 هدف عسكري، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز"، مشددة أن "حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ما تزال مستمرة".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران
01:02 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، علّق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، على الجولة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران، وقال إن إيران "اتخذت خيارًا سيئًا وهي الآن تدفع الثمن".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.
إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومين
قاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала