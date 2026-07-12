https://sarabic.ae/20260712/سنتكوم-تعلن-استكمال-الجولة-الثالثة-من-الضربات-ضد-إيران-واستهداف-نحو-140-هدفا-عسكريا--1115135587.html
"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا
"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن العملية "جاءت... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T04:24+0000
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وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.إيران تعلن مقتل 17 شخصا وإصابة 115 آخرين جراء الهجمات الأميركية خلال يومينقاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"سنتكوم" تعلن استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات ضد إيران واستهداف نحو 140 هدفا عسكريا
04:24 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 04:38 GMT 12.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن العملية "جاءت ردًا على مهاجمة القوات الإيرانية سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".
وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".
وأضافت أنه "على مدار 3 ليالٍ من الضربات، التي نُفذت هذا الأسبوع، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 300 هدف عسكري، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز"، مشددة أن "حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ما تزال مستمرة".
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.
وفي وقت سابق من اليوم، علّق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، على الجولة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران، وقال إن إيران "اتخذت خيارًا سيئًا وهي الآن تدفع الثمن".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.