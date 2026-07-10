https://sarabic.ae/20260710/قاليباف-الصراع-مع-أمريكا-لن-ينتهي-باستسلام-إيران-1115111610.html

قاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران

قاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس البرلمان الإيراني، وكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن طهران مستعدة للدفاع الشامل إذا ما أخلّت واشنطن بمذكرة التفاهم... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T17:30+0000

2026-07-10T17:30+0000

2026-07-10T17:30+0000

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وأضاف خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي، أحمد مزاني، أنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خلال المفاوضات بأن طهران لا تثق بواشنطن، وأنه يرى أن التفاوض مع الولايات المتحدة لا يكون إلا لمن هم مستعدون للحرب. وتابع قالبيباف في تصريحاته التي نشرها عبر منصة "تلغرام": "لم نسعَ قط للحرب، ولكن منطق القرآن الكريم أوجب علينا المقاومة وعدم الاستسلام للظالم، ولذلك لن يستسلم الشعب الإيراني للظلم أبدا".ومضى بالقول: "إن الضغوط الاقتصادية والسياسية والإعلامية التي مورست على أمريكا ونظامها جعلتهم يائسين، ولهذا السبب سعى الأمريكيون إلى وقف إطلاق النار".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناء على طلب طهران، لكنه أشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار.وكتب على منصة "تروث سوشيال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات"، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل قاطع، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".وأكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، اليوم الجمعة، مواصلة مسيرة المرشد الإيراني الأعلى الراحل علي خامنئي، بكل قوة.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، أكد في رسالة شكر وجّهها إلى الشعب الإيراني، أن "المشاركة الواسعة والتاريخية في مراسم تشييع وتوديع قائد الثورة الشهيد، شكّلت ملحمة وطنية جسّدت عمق الارتباط بين الشعب ومبادئ الثورة الإسلامية، وحملت رسالة واضحة إلى الأعداء".يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260710/تقارير-تكشف-عن-تحرك-قطري-بعد-التوترات-الأخيرة-بين-إيران-وأمريكا-1115102729.html

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