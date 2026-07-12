سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران

عربي
القيادة المركزية الأمريكية: بدء الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260712/سماع-دوي-انفجارات-في-بوشهر-وبندر-عباس-جنوب-إيران-1115134553.html
سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران
سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في عدد من المدن بمحافظة بوشهر جنوب إيران، في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أيضا سماع انفجارات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T01:02+0000
2026-07-12T01:02+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_118f30fbd0efa9df6d204b7fad4c7ca8.jpg
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، فجر اليوم الأحد، أن دوي عدة انفجارات سُمعت في مدينة بوشهر، وكنغان، ودير بمحافظة بوشهر.وأضافت أن الانفجارات سُمعت بين الساعة 2:40 و2:50 فجرًا بالتوقيت المحلي، وبعض المواطنين أفادوا أيضا بشعورهم باهتزازات.وأكدت الوكالة أنه "حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن مصدر هذه الأصوات أو تفاصيل محتملة للحادث"، كما أوضحت أنه "لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقع وقوع هذه الانفجارات أو الهدف المحتمل لها."وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاثة انفجارات في بندر عباس، إلى جانب انفجارين في مدينة سيريك جنوب البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل، كما أفادت قناة برس تي في الإيرانية بوقوع هجمات جديدة في مناطق عسلوية وكنارك وسيريك وتشابهار جنوب إيران. فيما ذكرت وكالة "فارس" أنه سمع دوي انفجارات في عسلوية وبندر دير جنوبي إيرانوكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية.ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية. وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، وأضاف التقرير أن "سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".وأضاف المصدر، أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستُجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط، أمس السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.وأضافت الوزارة: "تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد".
https://sarabic.ae/20260711/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدء-الجولة-الثالثة-من-الضربات-ضد-إيران----عاجل-1115134202.html
https://sarabic.ae/20260710/قاليباف-الصراع-مع-أمريكا-لن-ينتهي-باستسلام-إيران-1115111610.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_08bd484c711dccfe0d15407a55791a72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران

01:02 GMT 12.07.2026
© Sputnikانفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في عدد من المدن بمحافظة بوشهر جنوب إيران، في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أيضا سماع انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، فجر اليوم الأحد، أن دوي عدة انفجارات سُمعت في مدينة بوشهر، وكنغان، ودير بمحافظة بوشهر.
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية: بدء الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران - عاجل
أمس, 23:57 GMT
وأضافت أن الانفجارات سُمعت بين الساعة 2:40 و2:50 فجرًا بالتوقيت المحلي، وبعض المواطنين أفادوا أيضا بشعورهم باهتزازات.
وأكدت الوكالة أنه "حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن مصدر هذه الأصوات أو تفاصيل محتملة للحادث"، كما أوضحت أنه "لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقع وقوع هذه الانفجارات أو الهدف المحتمل لها."
وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاثة انفجارات في بندر عباس، إلى جانب انفجارين في مدينة سيريك جنوب البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل، كما أفادت قناة برس تي في الإيرانية بوقوع هجمات جديدة في مناطق عسلوية وكنارك وسيريك وتشابهار جنوب إيران. فيما ذكرت وكالة "فارس" أنه سمع دوي انفجارات في عسلوية وبندر دير جنوبي إيران
وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.
وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية. وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
قاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران
10 يوليو, 17:30 GMT
وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".
وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".
وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، وأضاف التقرير أن "سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".
وأضاف المصدر، أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستُجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".
والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط، أمس السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
وأضافت الوزارة: "تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала