https://sarabic.ae/20260712/سماع-دوي-انفجارات-في-بوشهر-وبندر-عباس-جنوب-إيران-1115134553.html

سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران

سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في عدد من المدن بمحافظة بوشهر جنوب إيران، في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أيضا سماع انفجارات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T01:02+0000

2026-07-12T01:02+0000

2026-07-12T01:02+0000

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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، فجر اليوم الأحد، أن دوي عدة انفجارات سُمعت في مدينة بوشهر، وكنغان، ودير بمحافظة بوشهر.وأضافت أن الانفجارات سُمعت بين الساعة 2:40 و2:50 فجرًا بالتوقيت المحلي، وبعض المواطنين أفادوا أيضا بشعورهم باهتزازات.وأكدت الوكالة أنه "حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن مصدر هذه الأصوات أو تفاصيل محتملة للحادث"، كما أوضحت أنه "لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقع وقوع هذه الانفجارات أو الهدف المحتمل لها."وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع ثلاثة انفجارات في بندر عباس، إلى جانب انفجارين في مدينة سيريك جنوب البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل، كما أفادت قناة برس تي في الإيرانية بوقوع هجمات جديدة في مناطق عسلوية وكنارك وسيريك وتشابهار جنوب إيران. فيما ذكرت وكالة "فارس" أنه سمع دوي انفجارات في عسلوية وبندر دير جنوبي إيرانوكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية.ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية. وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، وأضاف التقرير أن "سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".وأضاف المصدر، أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستُجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط، أمس السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.وأضافت الوزارة: "تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد".

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