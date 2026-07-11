https://sarabic.ae/20260711/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدء-الجولة-الثالثة-من-الضربات-ضد-إيران----عاجل-1115134202.html

القيادة المركزية الأمريكية: بدء الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران - عاجل

القيادة المركزية الأمريكية: بدء الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران - عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية. 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T23:57+0000

2026-07-11T23:57+0000

2026-07-12T00:07+0000

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ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في الساعة 7:15 مساء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي اليوم، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد إيران، بعدما شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجوما مباشرا على سفينة الحاويات "جلاكسي" التي ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن "أحد أفراد الطاقم المدني في عداد المفقودين، فيما لم تعد السفينة قادرة على مواصلة رحلتها بسبب اندلاع حريق على متنها وأضرار جسيمة في غرفة المحركات".وأضافت في بيانها: "وقد أُتيحت لإيران فرصة أخرى لإثبات التزامها بمذكرة التفاهم بعد محاسبتها على هجمات سابقة استهدفت سفنا تجارية، لكنها أخفقت مرة أخرى".وتابعت "وردا على ذلك، تفرض الولايات المتحدة ثمنا باهظا من خلال مواصلة تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحرية. وتُنَفَّذ هذه الضربات بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية.وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، وأضاف التقرير أن "سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".وأضاف المصدر، أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستُجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".قد يُنشأ ممر شمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ويتطلب المرور عبره موافقة إلزامية من السلطات الإيرانية. ولا توجد أي بنود لفرض رسوم على استخدام هذا الممر، وفقا للمصدر.والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط اليوم السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.وأضافت الوزارة: "تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد".

https://sarabic.ae/20260711/الحرس-الثوري-إغلاق-مضيق-هرمز-حتى-إشعار-آخر-بعد-اعتراض-سفينة-وإطلاق-طلقة-تحذيرية-عليها-1115134007.html

https://sarabic.ae/20260711/إيران-تعلن-مقتل-17-شخصا-وإصابة-115-آخرين-جراء-الهجمات-الأميركية-خلال-يومين-1115123846.html

https://sarabic.ae/20260710/قاليباف-الصراع-مع-أمريكا-لن-ينتهي-باستسلام-إيران-1115111610.html

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