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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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https://sarabic.ae/20260711/إعلام-عمان-تقترح-إنشاء-ممرين-ملاحيين-في-مضيق-هرمز-1115132297.html
إعلام: عمان تقترح إنشاء ممرين ملاحيين في مضيق هرمز
إعلام: عمان تقترح إنشاء ممرين ملاحيين في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز. 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T20:53+0000
2026-07-11T20:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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وأضاف التقرير الذي نشره الإعلام الأمريكي، أن "سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".قد يُنشأ ممر شمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ويتطلب المرور عبره موافقة إلزامية من السلطات الإيرانية. ولا توجد أي بنود لفرض رسوم على استخدام هذا الممر، وفقا للمصدر.والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط اليوم السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل صباح اليوم السبت إلى مسقط على رأس وفد سياسي قانوني، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية".وبحسب الخارجية الإيرانية، أكد وزير الخارجية العماني على موقف بلاده المبدئي في استخدام الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر في المنطقة، على أمل أن يُسهم التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في تحسين الوضع الأمني ​​في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260711/مسقط-وطهران-تتفقان-على-مواصلة-المباحثات-بشأن-الملاحة-في-هرمز---1115131783.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

إعلام: عمان تقترح إنشاء ممرين ملاحيين في مضيق هرمز

20:53 GMT 11.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مطلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عُمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز.
وأضاف التقرير الذي نشره الإعلام الأمريكي، أن "سلطنة عُمان أعدت مقترحاً لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".
وأضاف المصدر، أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرات عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستُجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويُقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".
قد يُنشأ ممر شمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ويتطلب المرور عبره موافقة إلزامية من السلطات الإيرانية. ولا توجد أي بنود لفرض رسوم على استخدام هذا الممر، وفقا للمصدر.
والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارته إلى مسقط اليوم السبت، بنظيره العماني بدر البوسعيدي، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن الآليات المناسبة لضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وفقًا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
سفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في "هرمز"
19:41 GMT
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية: "التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل صباح اليوم السبت إلى مسقط على رأس وفد سياسي قانوني، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية".

وأضافت الوزارة: "تبادل عراقجي والبوسعيدي وجهات النظر حول الآليات المناسبة لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وفقًا للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وبحسب الخارجية الإيرانية، أكد وزير الخارجية العماني على موقف بلاده المبدئي في استخدام الدبلوماسية لمنع تصعيد التوتر في المنطقة، على أمل أن يُسهم التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في تحسين الوضع الأمني ​​في المنطقة.
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