https://sarabic.ae/20260712/البحرين-تطلق-صفارات-الإنذار-والإمارات-تتعامل-مع-تهديد-صاروخي-وقطر-تؤكد-أن-مستوى-التهديد-مرتفع--1115134928.html

البحرين تطلق صفارات الإنذار والإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي وقطر تؤكد أن مستوى التهديد مرتفع - عاجل

البحرين تطلق صفارات الإنذار والإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي وقطر تؤكد أن مستوى التهديد مرتفع - عاجل

سبوتنيك عربي

أطلقت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T03:06+0000

2026-07-12T03:06+0000

2026-07-12T03:24+0000

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نشرت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأحد، بيانا لها، أكدت من خلاله أنه "تم إطلاق صفارة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".فيما أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي، داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.فيما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.وتؤكد وزارة الدفاع أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".وقالت الوزارة، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي القطري، إنه يتعين على الجميع "الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصديها لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج حفاظًا على السلامة العامة.ومن جهتها، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت سلسلة من الضربات استهدفت أهدافا أمريكية في المنطقة.وقالت القناة: "شنت إيران عدة ضربات على أهداف أمريكية في المنطقة"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي في الأردن تم تفعيلها".أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في عدد من المدن بمحافظة بوشهر جنوب إيران، في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أيضا سماع انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.وأكدت الوكالة أنه "حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن مصدر هذه الأصوات أو تفاصيل محتملة للحادث"، كما أوضحت أنه "لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقع وقوع هذه الانفجارات أو الهدف المحتمل لها."وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية.ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية. وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".

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