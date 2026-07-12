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البحرين تطلق صفارات الإنذار والإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي وقطر تؤكد أن مستوى التهديد مرتفع - عاجل
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البحرين تطلق صفارات الإنذار والإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي وقطر تؤكد أن مستوى التهديد مرتفع - عاجل
البحرين تطلق صفارات الإنذار والإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي وقطر تؤكد أن مستوى التهديد مرتفع - عاجل
سبوتنيك عربي
أطلقت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T03:06+0000
2026-07-12T03:24+0000
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نشرت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأحد، بيانا لها، أكدت من خلاله أنه "تم إطلاق صفارة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".فيما أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي، داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.فيما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.وتؤكد وزارة الدفاع أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".وقالت الوزارة، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي القطري، إنه يتعين على الجميع "الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصديها لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج حفاظًا على السلامة العامة.ومن جهتها، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت سلسلة من الضربات استهدفت أهدافا أمريكية في المنطقة.وقالت القناة: "شنت إيران عدة ضربات على أهداف أمريكية في المنطقة"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي في الأردن تم تفعيلها".أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في عدد من المدن بمحافظة بوشهر جنوب إيران، في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أيضا سماع انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.وأكدت الوكالة أنه "حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن مصدر هذه الأصوات أو تفاصيل محتملة للحادث"، كما أوضحت أنه "لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقع وقوع هذه الانفجارات أو الهدف المحتمل لها."وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية.ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية. وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".
https://sarabic.ae/20260712/سماع-دوي-انفجارات-في-بوشهر-وبندر-عباس-جنوب-إيران-1115134553.html
https://sarabic.ae/20260711/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدء-الجولة-الثالثة-من-الضربات-ضد-إيران----عاجل-1115134202.html
https://sarabic.ae/20260711/ترامب-ألف-صاروخ-جاهز-للإطلاق-وموجه-نحو-إيران-إذا-اغتالت-الرئيس-الأمريكي-1115118031.html
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البحرين, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
البحرين, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة

البحرين تطلق صفارات الإنذار والإمارات تتعامل مع تهديد صاروخي وقطر تؤكد أن مستوى التهديد مرتفع - عاجل

03:06 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 03:24 GMT 12.07.2026)
© Photo / The Iranian Ministry of Defenceصاروخ سيمورغ
صاروخ سيمورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Photo / The Iranian Ministry of Defence
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يتبع
أطلقت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.
نشرت وزارة الداخلية البحرينية، فجر اليوم الأحد، بيانا لها، أكدت من خلاله أنه "تم إطلاق صفارة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".
فيما أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي، داعية المواطنين والمقيمين إلى البقاء في أماكن آمنة ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيران
01:02 GMT
فيما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وتؤكد وزارة الدفاع أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".
وقالت الوزارة، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي القطري، إنه يتعين على الجميع "الابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة".
فيما أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصديها لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج حفاظًا على السلامة العامة.
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية: بدء الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران
أمس, 23:57 GMT
ومن جهتها، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت سلسلة من الضربات استهدفت أهدافا أمريكية في المنطقة.
وقالت القناة: "شنت إيران عدة ضربات على أهداف أمريكية في المنطقة"، مضيفة أن "أنظمة الدفاع الجوي في الأردن تم تفعيلها".
أفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في عدد من المدن بمحافظة بوشهر جنوب إيران، في وقت أعلن فيه التلفزيون الإيراني أيضا سماع انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك.
وأكدت الوكالة أنه "حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية بيانا بشأن مصدر هذه الأصوات أو تفاصيل محتملة للحادث"، كما أوضحت أنه "لم تؤكد أي جهة رسمية حتى الآن المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقع وقوع هذه الانفجارات أو الهدف المحتمل لها."
وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، اليوم الأحد، أن قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات هذا الأسبوع ضد أهداف إيرانية.
ونشرت "سنتكوم" بيانا، فجر اليوم الأحد، أوضحت من خلالها أن الضربة الجديدة جاءت في أعقاب هجوم نفذته قوات الحرس الثوري على سفينة حاويات تجارية ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي
أمس, 03:52 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، بعد اعتراض سفينة قال إنها خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية. وحمَّل الحرس الثوري، الولايات المتحدة وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.
وقال الحرس الثوري، فجر اليوم الأحد، في بيان له "في بياننا السابق قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت عدة سفن العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".
وتابع: "اضطررنا إلى إطلاق طلقة تحذيرية أصابت إحدى السفن، بعدما أقدمت على إطفاء أنظمتها، ما عرض أمن الملاحة للخطر، وتم إيقافها".
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