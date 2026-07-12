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السعودية: إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار

السعودية: إيران تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار إيران في ما وصفته بـ"السلوك المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها"،... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضحت في بيان لها، أن تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية يشكل تهديدا لأمن وحرية الملاحة، مشيرةً إلى "استمرار الاعتداءات على عدد من الدول الشقيقة، من بينها الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن".وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول، مجددةً موقفها الرافض لأي ممارسات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في 5 دول الشرق الأوسط، هي قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مؤكدةً أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.وفي المقابل، أعلنت قطر والكويت والبحرين والإمارات تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي للهجمات، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق عملياته إذا استمرت الهجمات الأمريكية، مؤكدًا استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي" في المنطقة.وكانت أمريكا قصفت إيران، ليلة الثامن من يوليو/ تموز الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

https://sarabic.ae/20260711/ولي-العهد-السعودي-وترامب-يؤكدان-أهمية-أمن-الملاحة-والممرات-البحرية-1115118400.html

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