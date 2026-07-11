https://sarabic.ae/20260711/ولي-العهد-السعودي-وترامب-يؤكدان-أهمية-أمن-الملاحة-والممرات-البحرية-1115118400.html

ولي العهد السعودي وترامب يؤكدان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية

ولي العهد السعودي وترامب يؤكدان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية

سبوتنيك عربي

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عدد من... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T05:47+0000

2026-07-11T05:47+0000

2026-07-11T05:47+0000

دونالد ترامب

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

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جاء ذلك خلال اتصال هاتي تلقاه بن سلمان من ترامب، وفقا لوكالة الأنباء السعوية (واس)، اليوم السبت. كما تناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، إذ أكد الجانبان على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأدانت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذه الهجمات تمثل مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جددت المملكة دعوتها إلى وقف جميع الممارسات التي تقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في أعقاب إعلان الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، وإعلان البحرين تدمير أهداف جوية معادية، إضافة إلى إعلان الأردن إسقاط ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضيه.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني، اليوم، يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، ويتضمن تعهدًا بعدم استهداف السفن التجارية العابرة في المنطقة.ونقل وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم: "طالبت الولايات المتحدة إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين، بإصدار بيان علني اليوم (السبت) يوضح أن مضيق هرمز مفتوح، ويتضمن تعهدًا بعدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة في المنطقة".وأضاف أحد المسؤولين: "نريد منهم أن يعلنوا علنًا أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، وأن يعترفوا صراحة، أو على الأقل ضمنًا، بأنهم أخطأوا. هذا ما نعمل عليه حاليًا، ونتوقع أن يعلن الإيرانيون أن جميع الممرات الملاحية في المضيق ستكون مفتوحة، وأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.وردا على تصريحات ترامب، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

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https://sarabic.ae/20260528/ترامب-الاتفاق-مع-إيران-مرهون-بانضمام-السعودية-وقطر-لاتفاقات-التطبيع-مع-إسرائيل-1113831013.html

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دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي