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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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29 د
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ولي العهد السعودي وترامب يؤكدان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية
ولي العهد السعودي وترامب يؤكدان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية
سبوتنيك عربي
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عدد من... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T05:47+0000
2026-07-11T05:47+0000
دونالد ترامب
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100466683_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e43fbccea391c672c7aec6c6ceef0cb5.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتي تلقاه بن سلمان من ترامب، وفقا لوكالة الأنباء السعوية (واس)، اليوم السبت. كما تناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، إذ أكد الجانبان على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأدانت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذه الهجمات تمثل مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جددت المملكة دعوتها إلى وقف جميع الممارسات التي تقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في أعقاب إعلان الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، وإعلان البحرين تدمير أهداف جوية معادية، إضافة إلى إعلان الأردن إسقاط ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضيه.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني، اليوم، يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، ويتضمن تعهدًا بعدم استهداف السفن التجارية العابرة في المنطقة.ونقل وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم: "طالبت الولايات المتحدة إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين، بإصدار بيان علني اليوم (السبت) يوضح أن مضيق هرمز مفتوح، ويتضمن تعهدًا بعدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة في المنطقة".وأضاف أحد المسؤولين: "نريد منهم أن يعلنوا علنًا أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، وأن يعترفوا صراحة، أو على الأقل ضمنًا، بأنهم أخطأوا. هذا ما نعمل عليه حاليًا، ونتوقع أن يعلن الإيرانيون أن جميع الممرات الملاحية في المضيق ستكون مفتوحة، وأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.وردا على تصريحات ترامب، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-السعودية-ندين-استهداف-إيران-ناقلتين-سعودية-وقطرية-خلال-عبورهما-مضيق-هرمز-1115028104.html
https://sarabic.ae/20260528/ترامب-الاتفاق-مع-إيران-مرهون-بانضمام-السعودية-وقطر-لاتفاقات-التطبيع-مع-إسرائيل-1113831013.html
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دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

ولي العهد السعودي وترامب يؤكدان أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية

05:47 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Alex Brandonولي العهد السعودي يستقبل ترامب
ولي العهد السعودي يستقبل ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتي تلقاه بن سلمان من ترامب، وفقا لوكالة الأنباء السعوية (واس)، اليوم السبت.
كما تناول الاتصال التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين أمريكا وإيران، إذ أكد الجانبان على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدانت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن هذه الهجمات تمثل مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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كما جددت المملكة دعوتها إلى وقف جميع الممارسات التي تقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في أعقاب إعلان الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، وإعلان البحرين تدمير أهداف جوية معادية، إضافة إلى إعلان الأردن إسقاط ثمانية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضيه.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين كبار، أن الولايات المتحدة طالبت إيران بإصدار بيان علني، اليوم، يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، ويتضمن تعهدًا بعدم استهداف السفن التجارية العابرة في المنطقة.
ونقل وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين، قولهم: "طالبت الولايات المتحدة إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين، بإصدار بيان علني اليوم (السبت) يوضح أن مضيق هرمز مفتوح، ويتضمن تعهدًا بعدم إطلاق النار على السفن التجارية العابرة في المنطقة".
وأضاف أحد المسؤولين: "نريد منهم أن يعلنوا علنًا أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على السفن، وأن يعترفوا صراحة، أو على الأقل ضمنًا، بأنهم أخطأوا. هذا ما نعمل عليه حاليًا، ونتوقع أن يعلن الإيرانيون أن جميع الممرات الملاحية في المضيق ستكون مفتوحة، وأنه لن يتم فرض أي رسوم عبور".
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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
وردا على تصريحات ترامب، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الجمعة، الادعاءات بشأن طلب إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها سيُقابل بإجراءات مماثلة.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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