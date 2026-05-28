ترامب: الاتفاق مع إيران مرهون بانضمام السعودية وقطر لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متأكدا من إمكانية إبرام أي اتفاق مع إيران إذا لم تنضم السعودية وقطر إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل،... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T15:41+0000

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه "ليس متأكدًا من ضرورة التوصل إلى أي صفقة مع إيران" في حال عدم توقيع الدول المتبقية على الاتفاقيات، معتبرًا أن المسار الحالي "أثبت نجاحه وفعاليته". وأشار إلى أن عددًا من الدول انضم بالفعل إلى الاتفاقيات، من بينها الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بأنها "دول شجاعة ورائعة"، ومؤكدًا أن التجربة "ناجحة جدا وفعالة جدا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، أمس الأربعاء، بـنسف سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحًا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه وسنراقب ذلك".وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

