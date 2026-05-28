إيران تندد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس وتهديدات واشنطن بـ"تدمير سلطنة عمان"

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، العدوان العسكري الأمريكي الذي استهدف مناطق في مدينة بندر عباس، فجر اليوم، معتبرة أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة...

2026-05-28T08:23+0000

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية قانونية في محاسبة الجهات المعتدية"، مشيرًا إلى أن بلاده ترى في هذه التطورات تصعيدًا خطيرًا يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.وأضاف بقائي، أن "إيران تتابع استمرارًا لانتهاكات وقف إطلاق النار، بما في ذلك الاعتداءات على الملاحة التجارية في منطقة الخليج والمياه الدولية، إضافة إلى ضربات جوية طالت مناطق جنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة".وشدد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حق الدفاع عن النفس".كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، التصريحات التهديدية الصادرة عن مسؤولين أمريكيين تجاه إيران وبعض دول المنطقة، معربًا عن تضامن طهران مع سلطنة عُمان.واعتبر بقائي، أن "التهديد باستهداف دولة عضو في الأمم المتحدة، مع دورها في الوساطة والدبلوماسية الإقليمية، يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ حظر استخدام القوة ويعكس تصعيدًا مقلقًا في العلاقات الدولية".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن القوات الأمريكية هاجمت، موقعًا في بندر عباس بعد اعتراض الحرس الثوري ناقلة نفط أمريكية حاولت عبور مضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلًا عن مصدر عسكري: "قبل ساعات، حاولت ناقلة نفط أمريكية عبور مضيق هرمز بتعطيل نظام الرادار الخاص بها، لكنها اضطرت للتوقف والعودة بعد أن اتخذت البحرية الإيرانية إجراءً سريعًا وحاسمًا وأطلقت النار عليها".هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بـنسف سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه وسنراقب ذلك".وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

