https://sarabic.ae/20260527/ترامب-يهدد-بـنسف-سلطنة-عمان-إذا-حاولت-السيطرة-على-مضيق-هرمز-1113800730.html

ترامب يهدد بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

ترامب يهدد بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. 27.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-27T19:39+0000

2026-05-27T19:39+0000

2026-05-27T19:39+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

سلطنة عمان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113624000_0:13:1759:1002_1920x0_80_0_0_cb47484ce90b9a2abab85d86d5fcd9e0.jpg

وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه سنراقب ذلك".وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260527/البيت-الأبيض-يكشف-حقيقة-إعلان-إيران-بشأن-مذكرة-التفاهم-1113797110.html

https://sarabic.ae/20260527/روبيو-نأمل-إحراز-تقدم-بشأن-الاتفاق-النووي-مع-طهران-في-الساعات-المقبلة-1113798614.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان