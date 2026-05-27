https://sarabic.ae/20260527/ترامب-يهدد-بـنسف-سلطنة-عمان-إذا-حاولت-السيطرة-على-مضيق-هرمز-1113800730.html
ترامب يهدد بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز
ترامب يهدد بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T19:39+0000
2026-05-27T19:39+0000
2026-05-27T19:39+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113624000_0:13:1759:1002_1920x0_80_0_0_cb47484ce90b9a2abab85d86d5fcd9e0.jpg
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه سنراقب ذلك".وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260527/البيت-الأبيض-يكشف-حقيقة-إعلان-إيران-بشأن-مذكرة-التفاهم-1113797110.html
https://sarabic.ae/20260527/روبيو-نأمل-إحراز-تقدم-بشأن-الاتفاق-النووي-مع-طهران-في-الساعات-المقبلة-1113798614.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113624000_0:0:1563:1172_1920x0_80_0_0_bc78de605ae4f1d0b46dab1ab6979a01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, سلطنة عمان
ترامب يهدد بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بـ"نسف" سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز.
وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه سنراقب ذلك".
وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".
وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، بأنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز.
وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية، ذكرت أن طهران شكلت هيئة جديدة بمثابة الكيان القانوني والسلطة التمثيلية لإيران لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية
"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.