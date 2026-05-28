باحث: واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة مع إيران والتسوية المؤقتة هي الأقرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/باحث-واشنطن-عاجزة-عن-حسم-المواجهة-مع-إيران-والتسوية-المؤقتة-هي-الأقرب-1113821704.html
باحث: واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة مع إيران والتسوية المؤقتة هي الأقرب
باحث: واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة مع إيران والتسوية المؤقتة هي الأقرب
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية، الأستاذ علي المقداد، أن التخبط داخل الإدارة الأمريكية وانعدام التكامل في اتخاذ القرار ينعكسان مباشرة على مسار... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T11:49+0000
2026-05-28T11:49+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
ورأى المقداد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يخفي عجزه عن حسم ملف الحرب التي دخلها مع إيران دون هدف استراتيجي، ولا مصلحة للولايات المتحدة فيها، وبالتالي هناك جر إسرائيلي لأمريكا إلى هذه الحرب، ما يدل على ضعف داخل الإدارة الأمريكية والدولة العميقة في القراءة السياسية للمجريات العالمية".وأكد المقداد أن "الأمور ضبابية، فالثقة معدومة وهناك امتدادات لهذه الحرب، وملفات إقليمية وهناك أذرع لإيران في المنطقة تستفيد منها وهي كذلك تستفيد من إيران، إضافة إلى العامل العقائدي الذي يربط إيران بأذرعه، وبالتالي يوجد منظومة متكاملة موزعة في منطقة الشرق الأوسط".ولفت إلى أن "إيران بكل هذه العقيدة الثورية تستطيع استيعاب العقل البراغماتي للاقتصاد الأمريكي، ولكن العامل الإسرائيلي ما يفسد هذه الأمور".وعن العقوبات الأمريكية التي طالت إيران و"حزب الله"، سأل المقداد: "هل "حزب الله" يتعاطى مع الواقع الاقتصادي العالمي؟.هو له طرقه المالية والاقتصادية الفاصلة، كما أن إيران بارعة في موضوع التهرب من كل هذا النظام الاقتصادي العالمي".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
https://sarabic.ae/20260528/إعلام-ترامب-يرسل-مسودة-تفاهم-مع-إيران-إلى-قادة-المنطقة-1113819665.html
https://sarabic.ae/20260528/إيران-تندد-بالهجوم-الأمريكي-على-بندر-عباس-وتهديدات-واشنطن-بـتدمير-سلطنة-عمان-1113810729.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

باحث: واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة مع إيران والتسوية المؤقتة هي الأقرب

11:49 GMT 28.05.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
أفاد الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية، الأستاذ علي المقداد، أن التخبط داخل الإدارة الأمريكية وانعدام التكامل في اتخاذ القرار ينعكسان مباشرة على مسار المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة، فيما يبقى سيناريو التهدئة والتسوية المؤقتة الأكثر ترجيحا في المرحلة المقبلة.
ورأى المقداد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يخفي عجزه عن حسم ملف الحرب التي دخلها مع إيران دون هدف استراتيجي، ولا مصلحة للولايات المتحدة فيها، وبالتالي هناك جر إسرائيلي لأمريكا إلى هذه الحرب، ما يدل على ضعف داخل الإدارة الأمريكية والدولة العميقة في القراءة السياسية للمجريات العالمية".

وأضاف: "من المرجح الوصول إلى تسوية مؤقتة لا اتفاق ولا حرب موسعة، كما أن التكتيك العسكري وتهيئة الشعب والمجتمع الإيراني لمواجهة مع الولايات المتحدة أدى إلى قدرة إيرانية على الصمود، وبالتالي إلى حرب استنزاف وهذا ما لا يتحمله الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يكون هناك تهدئة نتيجة العجز العسكري الأمريكي، ولأن أي مواجهة جديدة ستنعكس على الداخل الأمريكي اقتصاديًا، كما أن الإيراني يتعاطى مع المفاوضات والمعطيات العسكرية بكثير من البرودة نتيجة إحكام قبضته على هذا الملف".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
إعلام: ترامب يرسل مسودة تفاهم مع إيران إلى قادة المنطقة
10:58 GMT
وأكد المقداد أن "الأمور ضبابية، فالثقة معدومة وهناك امتدادات لهذه الحرب، وملفات إقليمية وهناك أذرع لإيران في المنطقة تستفيد منها وهي كذلك تستفيد من إيران، إضافة إلى العامل العقائدي الذي يربط إيران بأذرعه، وبالتالي يوجد منظومة متكاملة موزعة في منطقة الشرق الأوسط".

وفي السياق ذاته، كشف ضيف "سبوتنيك"، أن "تعقيد المفاوضات وراءه عقدتان: الأولى والرئيسية هي ملف لبنان الذي لا يمكن لإيران أن تتخلى عنه، لأن ذلك سيؤثر على المصداقية الإيرانية والعامل الاستراتيجي أو عامل القوة الذي يمثله "حزب الله" في استنزاف الجيش الإسرائيلي، والعقدة الثانية هي الأموال الإيرانية المجمدة، فعدم الإفراج عنها خط أحمر بالنسبة لإيران التي تسعى إلى الخروج بنصر سياسي أو أقلها عدم تحويل هذه الحرب إلى هزيمة سياسية، لذلك فإن الغموض ما زال يلف واقع المفاوضات".

ولفت إلى أن "إيران بكل هذه العقيدة الثورية تستطيع استيعاب العقل البراغماتي للاقتصاد الأمريكي، ولكن العامل الإسرائيلي ما يفسد هذه الأمور".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
إيران تندد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس وتهديدات واشنطن بـ"تدمير سلطنة عمان"
08:23 GMT
وعن العقوبات الأمريكية التي طالت إيران و"حزب الله"، سأل المقداد: "هل "حزب الله" يتعاطى مع الواقع الاقتصادي العالمي؟.هو له طرقه المالية والاقتصادية الفاصلة، كما أن إيران بارعة في موضوع التهرب من كل هذا النظام الاقتصادي العالمي".

وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.

وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала