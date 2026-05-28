باحث: واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة مع إيران والتسوية المؤقتة هي الأقرب
سبوتنيك عربي
أفاد الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية، الأستاذ علي المقداد، أن التخبط داخل الإدارة الأمريكية وانعدام التكامل في اتخاذ القرار ينعكسان مباشرة على مسار... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T11:49+0000
أفاد الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية، الأستاذ علي المقداد، أن التخبط داخل الإدارة الأمريكية وانعدام التكامل في اتخاذ القرار ينعكسان مباشرة على مسار المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن عاجزة عن حسم المواجهة، فيما يبقى سيناريو التهدئة والتسوية المؤقتة الأكثر ترجيحا في المرحلة المقبلة.
ورأى المقداد، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "ترامب يخفي عجزه عن حسم ملف الحرب التي دخلها مع إيران دون هدف استراتيجي، ولا مصلحة للولايات المتحدة فيها، وبالتالي هناك جر إسرائيلي لأمريكا إلى هذه الحرب، ما يدل على ضعف داخل الإدارة الأمريكية والدولة العميقة في القراءة السياسية للمجريات العالمية".
وأضاف: "من المرجح الوصول إلى تسوية مؤقتة لا اتفاق ولا حرب موسعة، كما أن التكتيك العسكري وتهيئة الشعب والمجتمع الإيراني لمواجهة مع الولايات المتحدة أدى إلى قدرة إيرانية على الصمود، وبالتالي إلى حرب استنزاف وهذا ما لا يتحمله الاقتصاد الأمريكي، ومن المتوقع أن يكون هناك تهدئة نتيجة العجز العسكري الأمريكي، ولأن أي مواجهة جديدة ستنعكس على الداخل الأمريكي اقتصاديًا، كما أن الإيراني يتعاطى مع المفاوضات والمعطيات العسكرية بكثير من البرودة نتيجة إحكام قبضته على هذا الملف".
وأكد المقداد أن "الأمور ضبابية، فالثقة معدومة وهناك امتدادات لهذه الحرب، وملفات إقليمية وهناك أذرع لإيران في المنطقة تستفيد منها وهي كذلك تستفيد من إيران، إضافة إلى العامل العقائدي الذي يربط إيران بأذرعه، وبالتالي يوجد منظومة متكاملة موزعة في منطقة الشرق الأوسط".
وفي السياق ذاته، كشف ضيف "سبوتنيك"، أن "تعقيد المفاوضات وراءه عقدتان: الأولى والرئيسية هي ملف لبنان الذي لا يمكن لإيران أن تتخلى عنه، لأن ذلك سيؤثر على المصداقية الإيرانية والعامل الاستراتيجي أو عامل القوة الذي يمثله "حزب الله" في استنزاف الجيش الإسرائيلي، والعقدة الثانية هي الأموال الإيرانية المجمدة، فعدم الإفراج عنها خط أحمر بالنسبة لإيران التي تسعى إلى الخروج بنصر سياسي أو أقلها عدم تحويل هذه الحرب إلى هزيمة سياسية، لذلك فإن الغموض ما زال يلف واقع المفاوضات".
ولفت إلى أن "إيران بكل هذه العقيدة الثورية تستطيع استيعاب العقل البراغماتي للاقتصاد الأمريكي، ولكن العامل الإسرائيلي ما يفسد هذه الأمور".
وعن العقوبات الأمريكية التي طالت إيران و"حزب الله"، سأل المقداد: "هل "حزب الله" يتعاطى مع الواقع الاقتصادي العالمي؟.هو له طرقه المالية والاقتصادية الفاصلة، كما أن إيران بارعة في موضوع التهرب من كل هذا النظام الاقتصادي العالمي".
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.