https://sarabic.ae/20260712/بعد-إغلاق-هرمز-وتجدد-الضربات-المتبادلة-هل-اقتربت-واشنطن-وطهران-من-المواجهة-الكبرى-1115138470.html

بعد إغلاق هرمز وتجدد الضربات المتبادلة.. هل اقتربت واشنطن وطهران من المواجهة الكبرى؟

بعد إغلاق هرمز وتجدد الضربات المتبادلة.. هل اقتربت واشنطن وطهران من المواجهة الكبرى؟

سبوتنيك عربي

دخل التصعيد بين أمريكا وإيران مرحلة جديدة، اليوم الأحد، بعدما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، وردت واشنطن بجولة ثالثة من الضربات استهدفت عشرات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T07:08+0000

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وبدأت الأزمة بإعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز عقب استهداف سفينة في بحر عُمان، مبررًا الخطوة بما وصفه بـ"التدخلات الأمريكية" في الممر المائي، وتوعد باستهداف قواعد أمريكية جديدة إذا استمرت الهجمات على إيران.في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ جولة جديدة من الضربات الدقيقة، استهدفت نحو 140 هدفًا عسكريًا في إيران، شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة ومنشآت بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.ورغم حدة التصعيد، ما تزال قنوات الاتصال والوساطات الإقليمية مفتوحة، مع استمرار جهود تقودها قطر ودول أخرى لمنع انهيار التفاهمات السابقة وإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.وبين هذه السيناريوهات، يبقى "التصعيد المحدود" مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا في المدى القريب، إلا أن مضيق هرمز بات نقطة الاختبار الأبرز لموازين القوى بين واشنطن وطهران، ما يجعل أي حادث جديد قابلًا لإشعال مواجهة أكبر.

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