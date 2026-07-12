https://sarabic.ae/20260712/المتحدث-باسم-الجيش-الإيراني-التدخلات-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-تسببت-في-انعدام-الأمن-بالمنطقة-1115137647.html
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز تسببت في انعدام الأمن بالمنطقة
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز تسببت في انعدام الأمن بالمنطقة
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، بأن التدخلات الأمريكية الرامية إلى فتح ممر وصفه بـ"غير القانوني" في مضيق هرمز، "تسببت في... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن أكرمي نيا، تأكيده أن القوات المسلحة الإيرانية "تدافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن "قاعدة بيانات أهداف القوات المسلحة يتم تحديثها باستمرار في إطار الجاهزية الدفاعية".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في 5 دول الشرق الأوسط، هي قطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.وكانت أمريكا قصفت إيران، ليلة الثامن من يوليو/ تموز الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".وردًا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
المتحدث باسم الجيش الإيراني: التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز تسببت في انعدام الأمن بالمنطقة
صرّح المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، بأن التدخلات الأمريكية الرامية إلى فتح ممر وصفه بـ"غير القانوني" في مضيق هرمز، "تسببت في انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة"، وفق تعبيره.
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن أكرمي نيا، تأكيده أن القوات المسلحة الإيرانية "تدافع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن "قاعدة بيانات أهداف القوات المسلحة يتم تحديثها باستمرار في إطار الجاهزية الدفاعية".
وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في 5 دول الشرق الأوسط
، هي قطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.
وفي المقابل، أعلنت قطر والكويت والبحرين والإمارات تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي للهجمات، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق عملياته إذا استمرت الهجمات الأمريكية، مؤكدًا استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي" في المنطقة.
وكانت أمريكا قصفت إيران، ليلة الثامن من يوليو/ تموز الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردًا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".