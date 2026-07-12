https://sarabic.ae/20260712/وزير-الحرب-الأمريكي-إيران-تدفع-الثمن-1115136431.html
وزير الحرب الأمريكي: إيران تدفع الثمن
وزير الحرب الأمريكي: إيران تدفع الثمن
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، بأن إيران "تدفع ثمن أفعالها"، بعد أن شنّت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات العسكرية ضدها. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأدلى هيغسيث بهذه التصريحات عبر منصة "إكس"، إذ أعاد نشر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، والذي أكد تنفيذ العملية العسكرية الأخيرة على إيران.وكتب الوزير الأمريكي في منشوره: "ارتكبت إيران خطأ فادحًا، والآن هي تدفع الثمن".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن العملية "جاءت ردا على مهاجمة القوات الإيرانية سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزير الحرب الأمريكي: إيران تدفع الثمن
صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، بأن إيران "تدفع ثمن أفعالها"، بعد أن شنّت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات العسكرية ضدها.
وأدلى هيغسيث بهذه التصريحات عبر منصة "إكس"، إذ أعاد نشر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، والذي أكد تنفيذ العملية العسكرية الأخيرة على إيران.
وكتب الوزير الأمريكي في منشوره: "ارتكبت إيران خطأ فادحًا، والآن هي تدفع الثمن".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدة أن العملية "جاءت ردا على مهاجمة القوات الإيرانية سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".
وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".
وأضافت أنه "على مدار 3 ليال من الضربات، التي نُفذت هذا الأسبوع، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 300 هدف عسكري، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز"، مشددة أن "حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ما تزال مستمرة".
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.