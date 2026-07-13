https://sarabic.ae/20260713/القيادة-المركزية-الأمريكية-أكملنا-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115159007.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن "استكمال موجة جديدة" من الضربات ضد إيران
القيادة المركزية الأمريكية تعلن "استكمال موجة جديدة" من الضربات ضد إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، استكمال الموجدة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T04:22+0000
2026-07-13T04:22+0000
2026-07-13T04:46+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_118f30fbd0efa9df6d204b7fad4c7ca8.jpg
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "استكملنا موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران... واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية، لأول مرة، في الضربات على إيران".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "سنتكوم" البدء بتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتبت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت موسكو)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد إيران، لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".
https://sarabic.ae/20260713/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-في-قصف-أمريكي-جنوب-غربي-إيران-1115158870.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_08bd484c711dccfe0d15407a55791a72.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن "استكمال موجة جديدة" من الضربات ضد إيران
04:22 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 04:46 GMT 13.07.2026)
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، استكمال الموجدة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.
وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "استكملنا موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران... واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية، لأول مرة، في الضربات على إيران".
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "سنتكوم" البدء بتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتبت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت موسكو)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد إيران، لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".