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مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي على جنوب غربي إيران
مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي على جنوب غربي إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف أمريكي استهدف مدينة بندر ماهشهر في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T03:24+0000
2026-07-13T04:55+0000
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وأوضحت التقارير أن الضربة وقعت خلال الساعات الأولى من اليوم، من دون أن تعلن حصيلة نهائية للضحايا أو تكشف تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار.وتزامن ذلك مع تقارير عن سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الإيرانية، بينها الأهواز وبهبهان ودزفول وأميدية وماهشهر، إلى جانب مدن سيريك وبندر عباس وجاسك وميناء خمير وجزيرة "قشم" في مضيق هرمز، فضلًا عن انفجارات في محافظة مركزي، التي تضم منطقة خنداب، حيث يقع مفاعل "آراك" للأبحاث النووية.وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "أحمد الجابر" في الكويت وقاعدة "الأمير حسن" الجوية في الأردن، بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن "مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية"، وأنه لن يسمح باستمرار ما وصفه بـ"التدخلات غير القانونية للجيش الأمريكي في هذا الممر المائي".وتأتي هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الاثنين، تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، استهدفت عشرات المواقع، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية، في إطار تصاعد المواجهة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260712/سلسلة-انفجارات-تهز-مدنا-وموانئ-عدة-في-جنوب-إيران-1115158170.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي على جنوب غربي إيران

03:24 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 04:55 GMT 13.07.2026)
© AP Photo / Alireza Sotakbarتغطية مباشرة للحرب على إيران
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Alireza Sotakbar
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف أمريكي استهدف مدينة بندر ماهشهر في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.
وأوضحت التقارير أن الضربة وقعت خلال الساعات الأولى من اليوم، من دون أن تعلن حصيلة نهائية للضحايا أو تكشف تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار.
وتزامن ذلك مع تقارير عن سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الإيرانية، بينها الأهواز وبهبهان ودزفول وأميدية وماهشهر، إلى جانب مدن سيريك وبندر عباس وجاسك وميناء خمير وجزيرة "قشم" في مضيق هرمز، فضلًا عن انفجارات في محافظة مركزي، التي تضم منطقة خنداب، حيث يقع مفاعل "آراك" للأبحاث النووية.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة "أحمد الجابر" في الكويت وقاعدة "الأمير حسن" الجوية في الأردن، بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدًا أن "مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية"، وأنه لن يسمح باستمرار ما وصفه بـ"التدخلات غير القانونية للجيش الأمريكي في هذا الممر المائي".
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
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أمس, 22:36 GMT
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر الاثنين، تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، استهدفت عشرات المواقع، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية، في إطار تصاعد المواجهة بين الجانبين.
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