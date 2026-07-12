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سلسلة انفجارات تهز مدنا وموانئ عدة في جنوب إيران
سلسلة انفجارات تهز مدنا وموانئ عدة في جنوب إيران
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مدن الأهواز وبهبهان ودزفول وأميدية وماهشهر، الواقعة في جنوب البلاد. 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T22:36+0000
2026-07-13T00:36+0000
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وأضاف أن انفجارات أخرى سُجلت في محافظة مركزي، جنوب غربي العاصمة طهران، التي تضم منطقة خنداب حيث يقع مفاعل آراك للأبحاث النووية.وامتدت التطورات إلى السواحل الجنوبية، إذ تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجارات في مينائي سيريك وبندر عباس، إلى جانب دوي انفجارات في ميناء خمير وجزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز.ولم تصدر السلطات الإيرانية، حتى الآن، أي معلومات رسمية توضح طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر البشرية والمادية.وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد في وقت سابق بسماع انفجارات في المدن الساحلية سيريك وبندر عباس وجاسك، إضافة إلى جزيرة قشم، في مؤشر إلى اتساع نطاق الضربات.وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، تنفيذا لأوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

سلسلة انفجارات تهز مدنا وموانئ عدة في جنوب إيران

22:36 GMT 12.07.2026 (تم التحديث: 00:36 GMT 13.07.2026)
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في محيط مدن الأهواز وبهبهان ودزفول وأميدية وماهشهر، الواقعة في جنوب البلاد.
وأضاف أن انفجارات أخرى سُجلت في محافظة مركزي، جنوب غربي العاصمة طهران، التي تضم منطقة خنداب حيث يقع مفاعل آراك للأبحاث النووية.
وامتدت التطورات إلى السواحل الجنوبية، إذ تحدث التلفزيون الإيراني عن انفجارات في مينائي سيريك وبندر عباس، إلى جانب دوي انفجارات في ميناء خمير وجزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز.
ولم تصدر السلطات الإيرانية، حتى الآن، أي معلومات رسمية توضح طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الخسائر البشرية والمادية.
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
أمس, 18:58 GMT
وكان التلفزيون الرسمي قد أفاد في وقت سابق بسماع انفجارات في المدن الساحلية سيريك وبندر عباس وجاسك، إضافة إلى جزيرة قشم، في مؤشر إلى اتساع نطاق الضربات.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، تنفيذا لأوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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