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نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها النووي،... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T18:58+0000
2026-07-12T18:58+0000
إسرائيل
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وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل قلبت المعادلة عبر استهداف خصومها من غزة إلى اليمن، ومن لبنان إلى إيران"، على حد تعبيره.وأكد أن "إسرائيل أبعدت خطرًا وجوديًا مباشرًا"، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل، بحسب قوله، الخطر الذي كان سيمثله امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260712/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنطبق-نموذج-رفح-في-جنوب-لبنان-1115146977.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم

نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران

18:58 GMT 12.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomoisky
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لكنه لا يتردد في استخدام القوة عندما لا تلتزم بما تتعهد به".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل قلبت المعادلة عبر استهداف خصومها من غزة إلى اليمن، ومن لبنان إلى إيران"، على حد تعبيره.
وأكد أن "إسرائيل أبعدت خطرًا وجوديًا مباشرًا"، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل، بحسب قوله، الخطر الذي كان سيمثله امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنطبق "نموذج رفح" في جنوب لبنان
12:59 GMT
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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