https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها النووي،... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T18:58+0000
2026-07-12T18:58+0000
2026-07-12T18:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل قلبت المعادلة عبر استهداف خصومها من غزة إلى اليمن، ومن لبنان إلى إيران"، على حد تعبيره.وأكد أن "إسرائيل أبعدت خطرًا وجوديًا مباشرًا"، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل، بحسب قوله، الخطر الذي كان سيمثله امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260712/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنطبق-نموذج-رفح-في-جنوب-لبنان-1115146977.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
نتنياهو: ضربنا أعداءنا من غزة إلى اليمن ومن لبنان إلى إيران
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لكنه لا يتردد في استخدام القوة عندما لا تلتزم بما تتعهد به".
وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل قلبت المعادلة عبر استهداف خصومها من غزة إلى اليمن، ومن لبنان إلى إيران"، على حد تعبيره.
وأكد أن "إسرائيل أبعدت خطرًا وجوديًا مباشرًا"، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل، بحسب قوله، الخطر الذي كان سيمثله امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل عدة جبهات، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم حلفاء طهران والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن نتنياهو ووزير دفاعه أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.