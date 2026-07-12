https://sarabic.ae/20260712/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنطبق-نموذج-رفح-في-جنوب-لبنان-1115146977.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنطبق "نموذج رفح" في جنوب لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنطبق "نموذج رفح" في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده تعتزم تطبيق ما وصفه بـ"نموذج رفح" في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستهدف القضاء على البنية... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف كاتس: "قلت إن جنوب لبنان سيصبح غزة. سنطبق نموذج رفح"، متابعًا: "سندمر كل شيء هناك، وسنتعامل معهم بالطريقة نفسها التي تعاملنا بها معهم سابقًا".وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية في 24 قرية حدودية، مضيفًا أن هذه القرى، التي قال إن عمر بعضها يمتد إلى مئات السنين، استخدمها "حزب الله" كقواعد عسكرية ضد إسرائيل.كما ادعى أن القوات الإسرائيلية سوّت تلك القرى بالأرض "بشكل ممنهج باستخدام الجرافات والمتفجرات"، مشيرًا إلى أن نحو 90% من المنازل دمّرت، بما يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف منزل.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260709/وزير-خارجية-لبنان-اتفاق-الإطار-أثبت-أن-القرار-اللبناني-لا-يصادر-1115069345.html
https://sarabic.ae/20260710/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1115093137.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, قطاع غزة, غزة, أخبار مدينة رفح, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنطبق "نموذج رفح" في جنوب لبنان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده تعتزم تطبيق ما وصفه بـ"نموذج رفح" في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستهدف القضاء على البنية التحتية التي تقول إسرائيل إن "حزب الله" استخدمها لأغراض عسكرية.
وأضاف كاتس: "قلت إن جنوب لبنان سيصبح غزة. سنطبق نموذج رفح"، متابعًا: "سندمر كل شيء هناك، وسنتعامل معهم بالطريقة نفسها التي تعاملنا بها معهم سابقًا".
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية في 24 قرية حدودية، مضيفًا أن هذه القرى، التي قال إن عمر بعضها يمتد إلى مئات السنين، استخدمها "حزب الله" كقواعد عسكرية ضد إسرائيل.
كما ادعى أن القوات الإسرائيلية سوّت تلك القرى بالأرض "بشكل ممنهج باستخدام الجرافات والمتفجرات"، مشيرًا إلى أن نحو 90% من المنازل دمّرت، بما يتراوح بين 15 ألفًا و20 ألف منزل.
ووقّعت إسرائيل ولبنان
، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.