https://sarabic.ae/20260710/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1115093137.html
الجيش الإسرائيلي يدمر مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يدمر مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته العسكرية تمكنت من تدمير مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لـ"حزب الله"، خلال نشاط عسكري نُفذ في المنطقة الأمنية جنوبي... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T09:26+0000
2026-07-10T09:26+0000
2026-07-10T09:26+0000
لبنان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106826825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_386aaecef2ba97b5fee32f231a349832.jpg
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أن "قوات لواء "غولاني" عثرت خلال الأيام الأخيرة على مستودعات تحتوي على منصات إطلاق صواريخ، ورشاشات، وعبوات ناسفة، وقذائف صاروخية، وأسلحة متنوعة، كانت معدة لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين".وأضاف البيان الإسرائيلي أن "القوات قامت بتدمير المستودعات، وجميع الوسائل القتالية التي عثر عليها بداخلها"، مدعيا أن "هذه الأسلحة كانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل".في وقت شدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد لقواته، ولن يسمح لـ "حزب الله" بالمساس بمواطني إسرائيل أو بأمنها القومي".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260709/العفو-الدولية-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-أودت-بحياة-أطفال-وأبادت-عائلات-كاملة-1115070783.html
https://sarabic.ae/20260707/رغم-الهدنة-غارات-إسرائيلية-متواصلة-تمنع-عودة-الحياة-إلى-قرى-جنوب-لبنان-1115017385.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/07/1106826825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef3b21b558e8e265bca147bef4107ee4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي, الأخبار
لبنان, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يدمر مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته العسكرية تمكنت من تدمير مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لـ"حزب الله"، خلال نشاط عسكري نُفذ في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، صباح اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أن "قوات لواء "غولاني" عثرت خلال الأيام الأخيرة على مستودعات تحتوي على منصات إطلاق صواريخ، ورشاشات، وعبوات ناسفة، وقذائف صاروخية، وأسلحة متنوعة، كانت معدة لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين".
وأضاف البيان الإسرائيلي أن "القوات قامت بتدمير المستودعات، وجميع الوسائل القتالية التي عثر عليها بداخلها"، مدعيا أن "هذه الأسلحة كانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل".
في وقت شدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل عملياته لإزالة أي تهديد لقواته، ولن يسمح لـ "حزب الله" بالمساس بمواطني إسرائيل أو بأمنها القومي".
ووقّعت إسرائيل ولبنان
، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان
برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.