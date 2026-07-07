https://sarabic.ae/20260707/رغم-الهدنة-غارات-إسرائيلية-متواصلة-تمنع-عودة-الحياة-إلى-قرى-جنوب-لبنان-1115017385.html

رغم الهدنة... غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان

رغم الهدنة... غارات إسرائيلية متواصلة تمنع عودة الحياة إلى قرى جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

لا يكاد يمر يوم جنوبي لبنان من دون تسجيل غارة جوية إسرائيلية أو استهداف بطائرة مسيّرة أو تفجير، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. 07.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-07T13:07+0000

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2026-07-07T13:32+0000

لبنان

الجنوب اللبناني

غارات إسرائيلية

تقارير سبوتنيك

حصري

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وكان أحدث هذه الاعتداءات، مقتل إسبيرنزا غندور، مديرة مدرسة، ووالدتها، وعاملة أجنبية، وأحد جيرانها، إثر استهداف سيارة كانوا يستقلونها، بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية عند مدخل بلدة النبطية الفوقا.ويقول حسن غندور، من أهالي النبطية الفوقا لـ"سبوتنيك": "بلدتنا ليست محتلة ولا يوجد فيها أي وجود إسرائيلي، ومع ذلك لا نعرف إن كنا قادرين على العودة إليها، وإذا عاد أحد لتفقد منزله، كما حصل مع إسبيرنزا، يتعرض للاستهداف".وأضاف: "قال الإسرائيلي إنه اعتقد أنها عنصر من حزب الله، وهذا يعني أنهم انتقلوا إلى مرحلة الاستهداف بناء على التخمين، وهو تطور خطير يوسع دائرة الاستهداف"، ويتابع: "إسبيرنزا جاءت إلى منزلها وأرضها كأي مواطن، فاستهدفت، نريد أن نعرف هل النبطية الفوقا مشمولة بالاتفاق الإيراني - الأمريكي أم بالاتفاق الإطاري اللبناني - الإسرائيلي؟ فالبلدة لا يوجد فيها أي وجود إسرائيلي، ومع ذلك لا نستطيع العودة إليها".ويقول سكان في بلدات الجنوب إن استمرار الغارات والخروقات، إلى جانب بقاء القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والمواقع التي توغلت إليها خلال الحرب، يفاقم حالة القلق ويؤخر عودة آلاف الأهالي إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، في ظل مخاوف من استمرار التصعيد وتكرار عمليات الاستهداف.

لبنان

الجنوب اللبناني

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2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, الجنوب اللبناني, غارات إسرائيلية, تقارير سبوتنيك, حصري