https://sarabic.ae/20260712/هيئة-إدارة-مضيق-هرمز-الإيرانية-لا-عبور-إلا-بتصريح-1115148542.html
هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: لا عبور إلا بتصريح
هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: لا عبور إلا بتصريح
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، اليوم الأحد، "تعليق حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"التحركات غير... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T14:52+0000
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وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المرور عبر المضيق "غير ممكن حاليًا"، مؤكدة أن جميع طلبات العبور ستخضع للمراجعة فور استقرار الأوضاع.وأضافت أن الحصول على تصاريح العبور يقتصر على التقديم عبر موقعها الإلكتروني، داعية شركات الشحن والمشغلين البحريين إلى متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عنها عبر منصاتها الرسمية.من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة التجارية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة "ضربت إيران بقوة شديدة الليلة الماضية"، مضيفا: "كان لدينا اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبر الممر المائي الدولي بشكل قانوني، مشددةً على أن القوات الأمريكية متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة.وأضافت في بيان لها، أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر" والمضايقات والتهديدات والتصريحات التصعيدية، مؤكدةً أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ولن تمنع استمرار حركة السفن عبره.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم ، إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، بعد اعتراض سفينة قال إنها "خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية".وقال الحرس، فجر اليوم الأحد: "في بياننا السابق، قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت سفن عدة العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".
https://sarabic.ae/20260712/إيران-تصعد-بشأن-مضيق-هرمز-سيطرنا-عليه-بالقوة-وسنحافظ-عليه-بالقوة-1115144083.html
https://sarabic.ae/20260712/المتحدث-باسم-الجيش-الإيراني-التدخلات-الأمريكية-في-مضيق-هرمز-تسببت-في-انعدام-الأمن-بالمنطقة-1115137647.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: لا عبور إلا بتصريح
أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، اليوم الأحد، "تعليق حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة".
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المرور عبر المضيق "غير ممكن حاليًا"، مؤكدة أن جميع طلبات العبور ستخضع للمراجعة فور استقرار الأوضاع.
وأضافت أن الحصول على تصاريح العبور يقتصر على التقديم عبر موقعها الإلكتروني، داعية شركات الشحن والمشغلين البحريين إلى متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عنها عبر منصاتها الرسمية.
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا
أمام حركة الملاحة التجارية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة "ضربت إيران بقوة شديدة الليلة الماضية"، مضيفا: "كان لدينا اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة".
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا
أمام جميع السفن التي تعبر الممر المائي الدولي بشكل قانوني، مشددةً على أن القوات الأمريكية متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة.
وأضافت في بيان لها، أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر" والمضايقات والتهديدات والتصريحات التصعيدية، مؤكدةً أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ولن تمنع استمرار حركة السفن عبره.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم ، إغلاق مضيق هرمز
"حتى إشعار آخر"، بعد اعتراض سفينة قال إنها "خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية".
وحمَّل الحرس الثوري الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها، مسؤولية تداعيات "التدخلات غير القانونية" في المنطقة.
وقال الحرس، فجر اليوم الأحد: "في بياننا السابق، قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت سفن عدة العبور
عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".