https://sarabic.ae/20260713/الخارجية-الإيرانية-أي-موقع-تنطلق-منه-هجمات-ضد-إيران-يعد-هدفا-مشروعا-1115161049.html

الخارجية الإيرانية: أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد "هدفا مشروعا"

الخارجية الإيرانية: أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد "هدفا مشروعا"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "أي مصدر أو موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران، سيُعدّ هدفًا مشروعًا للضربات الدفاعية من قبل القوات المسلحة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T06:45+0000

2026-07-13T06:45+0000

2026-07-13T06:45+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/0d/1115160887_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2461cd2c2dab1a05d0378a54046f9e16.jpg

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تدين بشدة الهجمات الأمريكية، التي استهدفت إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، معتبرة أنها "تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة الثانية، وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، كما تقوّض الجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر وترسيخ الاستقرار في منطقة غرب آسيا". واتهمت الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة أيضا بـ"التدخل المباشر في تنفيذ الترتيبات، التي وضعتها طهران لإدارة الملاحة في مضيق هرمز"، معتبرة أن ذلك "أدى إلى عودة مظاهر انعدام الأمن في المضيق وتعطيل حركة الملاحة التجارية الدولية". كما اتهمت واشنطن بـ"استخدام أراضي وإمكانات دول تقع على الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، للتحضير لهجمات عسكرية ضد إيران"، معتبرة أن ذلك "حوّل تلك الدول إلى ساحة للحرب الأمريكية ضد الشعب الإيراني"، وحذّرت من "أي مشاركة أو تعاون مع الجهات المعتدية"، على حد قولها.وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدول المجاورة ملزمة، بموجب القانون الدولي، بمنع استخدام أراضيها وإمكاناتها في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران"، مشددة على أن "أي مصدر أو منطلق للهجمات ضد إيران سيُعتبر هدفًا مشروعًا للضربات الدفاعية الإيرانية"، على حد تعبيرها. وأوضحت أن مفاوضات مسقط "كانت تركز أساسًا على ترتيبات إدارة مضيق هرمز ومسارات الملاحة فيه"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة حالت، عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة على سلطنة عُمان، دون التوصل إلى نتائج بشأن هذا الملف". وفي ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها لما وصفته بالنهج غير البنّاء للأمانة العامة للأمم المتحدة تجاه الانتهاكات الأمريكية، داعية الأمين العام ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التعامل مع تهديدات السلم والأمن الدوليين، ومطالبة بمساءلة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الإيراني.وشنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات على إيران، منذ 8 يوليو/ تموز الجاري، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن هذه الضربات جاءت ردًا على تدخل إيراني في حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وردت القوات الإيرانية بشن غارات قالت إنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الاثنين، استكمال الموجدة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت "سنتكوم" البدء بتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-التدخل-الأمريكي-في-هرمز-ينذر-بحوادث-أكبر-في-قطاع-الطاقة-العالمي-1115160528.html

https://sarabic.ae/20260713/مقتل-شخص-وإصابة-آخرين-في-قصف-أمريكي-جنوب-غربي-إيران-1115158870.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, مضيق هرمز