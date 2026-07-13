https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-التدخل-الأمريكي-في-هرمز-ينذر-بحوادث-أكبر-في-قطاع-الطاقة-العالمي-1115160528.html
الحرس الثوري الإيراني: التدخل الأمريكي في هرمز ينذر بحوادث أكبر في قطاع الطاقة العالمي
الحرس الثوري الإيراني: التدخل الأمريكي في هرمز ينذر بحوادث أكبر في قطاع الطاقة العالمي
سبوتنيك عربي
صرّح الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الاثنين، بأن استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى "حوادث أكبر" في قطاع النفط والغاز العالمي،... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T06:17+0000
2026-07-13T06:17+0000
2026-07-13T06:17+0000
الحرس الثوري الإيراني
مضيق هرمز
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف أن "العمليات العسكرية الحاسمة والقاسية، التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية، دفعت الجيش الأمريكي إلى اليأس"، متهمًا القوات الأمريكية باستهداف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر، ووصف ذلك بأنه دليل على "طبيعتها المعادية للشعوب". وأكد البيان أن "فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن يتطلب إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي المعتدي في المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الساحلية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات عدة استهدفت "مواقع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة"، على حد قوله، وذلك بعد إعلان واشنطن بدء موجة جديدة من الاستهدافات في إيران.وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري: "ردًا على الهجمات غير القانونية المتكررة، التي شنتها الولايات المتحدة على بلادنا، قبل ساعات عدة، وفي إطار سلسلة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، تم استهداف مواقع انتشار القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والملاجئ ومستودعات الجيش الأمريكي في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة هجومية".وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه "تم وبشكل كامل تدمير مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري إستراتيجي من طراز "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر".وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن "قواعد إصلاح المروحيات وحظائر الطائرات ومركز قيادة الطائرات المسيّرة في قاعدة أمريكية بالبحرين، تعرضت للهجوم".وجاء في البيان أيضا: "تم حرق خزانات الوقود ومستودعات الذخيرة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على الضربات الأمريكية، التي استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية على الساحل الإيراني"، مشيرًا إلى أن عملياته العسكرية "ما تزال مستمرة"، على حد قوله.ومن جانبه، قال الجيش الكويتي إنه يتصدى "لأهداف جوية معادية"، موضحًا أن أصوات الانفجارات نتيجة الاعتراضات.كما أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعدما دخلت المجال الجوي للبلاد. وقال مصدر عسكري أردني لوكالة "بترا"، إن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية.وأوضحت "سنتكوم" أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".
https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-4-صواريخ-قادمة-من-إيران-1115159828.html
https://sarabic.ae/20260713/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1115160063.html
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الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني: التدخل الأمريكي في هرمز ينذر بحوادث أكبر في قطاع الطاقة العالمي
صرّح الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الاثنين، بأن استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز من شأنه أن يؤدي إلى "حوادث أكبر" في قطاع النفط والغاز العالمي، مؤكدًا أن "إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المضيق هو السبيل لضمان انسياب حركة الملاحة"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "العمليات العسكرية الحاسمة والقاسية، التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية، دفعت الجيش الأمريكي إلى اليأس"، متهمًا القوات الأمريكية باستهداف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر، ووصف ذلك بأنه دليل على "طبيعتها المعادية للشعوب".
وأكد البيان أن "فتح مضيق هرمز
أمام حركة السفن يتطلب إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي المعتدي في المضيق، واحترام سيادة الدول على مياهها الساحلية"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات عدة استهدفت "مواقع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة"، على حد قوله، وذلك بعد إعلان واشنطن بدء موجة جديدة من الاستهدافات في إيران.
وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري: "ردًا على الهجمات غير القانونية المتكررة، التي شنتها الولايات المتحدة على بلادنا، قبل ساعات عدة، وفي إطار سلسلة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، تم استهداف مواقع انتشار القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والملاجئ ومستودعات الجيش الأمريكي في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة هجومية".
وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه "تم وبشكل كامل تدمير مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري إستراتيجي من طراز "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر".
وأكد أنه دمّر "مراكز مهمة لإصلاح وصيانة المروحيات، ومنصة طائرات استطلاع إلكترونية من طراز "بي-8"، ومركز قيادة وتحكم بالطائرات المسيرة تابع للجيش الأمريكي، في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين".
وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن "قواعد إصلاح المروحيات وحظائر الطائرات ومركز قيادة الطائرات المسيّرة في قاعدة أمريكية بالبحرين، تعرضت للهجوم".
وجاء في البيان أيضا: "تم حرق خزانات الوقود ومستودعات الذخيرة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على الضربات الأمريكية، التي استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية على الساحل الإيراني"، مشيرًا إلى أن عملياته العسكرية "ما تزال مستمرة"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، بعد إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
ومن جانبه، قال الجيش الكويتي إنه يتصدى "لأهداف جوية معادية"، موضحًا أن أصوات الانفجارات نتيجة الاعتراضات.
كما أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعدما دخلت المجال الجوي للبلاد. وقال مصدر عسكري أردني لوكالة "بترا"، إن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية.
وفجر اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال الموجدة الجديدة
من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.
وأوضحت "سنتكوم" أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".