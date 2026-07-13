https://sarabic.ae/20260713/ارتفاع-أسعار-النفط-بعد-الضربات-الأمريكية-على-إيران-1115160063.html
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
ارتفع سعر خام "برنت" بشكل حاد، اليوم الاثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط الضربات الأمريكية على إيران، وفقًا لبيانات التداول. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T05:58+0000
2026-07-13T05:58+0000
2026-07-13T05:58+0000
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101402/02/1014020241_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_ccf8b3f38f069b2566ccd4632d86f7bd.jpg
وبحسب البيانات، ففي تمام الساعة 1:21 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بشكل حاد إلى 78 دولارًا للبرميل، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 76.01 دولارًا للبرميل.يأتي ذلك عقب شن الجيش الأمريكي موجة ضربات جديدة على إيران، مع تجدد القتال حول مضيق هرمز، وتنفيذ إيران هجمات قالت إنها طالت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية عدة، بالإضافة إلى جزيرة "قشم" الإيرانية في مضيق هرمز. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي، تنفيذًا لأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأ ضربات جديدة على إيران.
https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-البحرين-والكويت-والأردن-1115159303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101402/02/1014020241_532:0:3263:2048_1920x0_80_0_0_56ed9f37b126aec5b342526e4af9c4e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران
ارتفع سعر خام "برنت" بشكل حاد، اليوم الاثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط الضربات الأمريكية على إيران، وفقًا لبيانات التداول.
وبحسب البيانات، ففي تمام الساعة 1:21 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بشكل حاد إلى 78 دولارًا للبرميل، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 76.01 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" (WT1) لشهر أغسطس/ آب المقبل، من 71.41 دولارًا إلى 73.79 دولارًا للبرميل.
يأتي ذلك عقب شن الجيش الأمريكي موجة ضربات جديدة على إيران، مع تجدد القتال حول مضيق هرمز، وتنفيذ إيران هجمات قالت إنها طالت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية عدة، بالإضافة إلى جزيرة "قشم" الإيرانية في مضيق هرمز. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي، تنفيذًا لأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأ ضربات جديدة على إيران.