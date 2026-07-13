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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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عالم سبوتنيك
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قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران
سبوتنيك عربي
ارتفع سعر خام "برنت" بشكل حاد، اليوم الاثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط الضربات الأمريكية على إيران، وفقًا لبيانات التداول. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T05:58+0000
2026-07-13T05:58+0000
العالم
اقتصاد
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وبحسب البيانات، ففي تمام الساعة 1:21 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بشكل حاد إلى 78 دولارًا للبرميل، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 76.01 دولارًا للبرميل.يأتي ذلك عقب شن الجيش الأمريكي موجة ضربات جديدة على إيران، مع تجدد القتال حول مضيق هرمز، وتنفيذ إيران هجمات قالت إنها طالت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية عدة، بالإضافة إلى جزيرة "قشم" الإيرانية في مضيق هرمز. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي، تنفيذًا لأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأ ضربات جديدة على إيران.
https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-البحرين-والكويت-والأردن-1115159303.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران

05:58 GMT 13.07.2026
© Fotolia / Edelweissالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© Fotolia / Edelweiss
تابعنا عبر
ارتفع سعر خام "برنت" بشكل حاد، اليوم الاثنين، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط الضربات الأمريكية على إيران، وفقًا لبيانات التداول.
وبحسب البيانات، ففي تمام الساعة 1:21 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 13 يوليو/ تموز الجاري، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برينت لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بشكل حاد إلى 78 دولارًا للبرميل، مقارنةً بسعر الإغلاق السابق البالغ 76.01 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" (WT1) لشهر أغسطس/ آب المقبل، من 71.41 دولارًا إلى 73.79 دولارًا للبرميل.

يأتي ذلك عقب شن الجيش الأمريكي موجة ضربات جديدة على إيران، مع تجدد القتال حول مضيق هرمز، وتنفيذ إيران هجمات قالت إنها طالت قواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن
05:15 GMT
وفي وقت سابق، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بوقوع انفجارات في مدن إيرانية عدة، بالإضافة إلى جزيرة "قشم" الإيرانية في مضيق هرمز. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن الجيش الأمريكي، تنفيذًا لأوامر من الرئيس دونالد ترامب، بدأ ضربات جديدة على إيران.
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