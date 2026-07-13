https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-البحرين-والكويت-والأردن-1115159303.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجمات عدة استهدفت "مواقع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة"، على حد قوله، وذلك بعد إعلان واشنطن بدء موجة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T05:15+0000

2026-07-13T05:15+0000

2026-07-13T05:15+0000

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وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري: "ردًا على الهجمات غير القانونية المتكررة، التي شنتها الولايات المتحدة على بلادنا، قبل ساعات عدة، وفي إطار سلسلة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، تم استهداف مواقع انتشار القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والملاجئ ومستودعات الجيش الأمريكي في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة هجومية".وأكد أنه دمّر "مراكز مهمة لإصلاح وصيانة المروحيات، ومنصة طائرات استطلاع إلكترونية من طراز "بي-8"، ومركز قيادة وتحكم بالطائرات المسيرة تابع للجيش الأمريكي، في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين".وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن "قواعد إصلاح المروحيات وحظائر الطائرات ومركز قيادة الطائرات المسيّرة في قاعدة أمريكية بالبحرين، تعرضت للهجوم".وجاء في البيان أيضًا: "تم حرق خزانات الوقود ومستودعات الذخيرة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن".وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، بعد إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.كما أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعدما دخلت المجال الجوي للبلاد. وقال مصدر عسكري أردني لوكالة "بترا"، إن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية.وأوضحت "سنتكوم" أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي على جنوب غربي إيران

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