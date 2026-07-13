الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن

عربي
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:30 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
محادثات في عمان بين ايران والولايات المتحدة مع تبادل الاتهامات، الإدارة الأميركية تقرر تنفيذ الخطة "ب" في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260713/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-عسكرية-أمريكية-في-البحرين-والكويت-والأردن-1115159303.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجمات عدة استهدفت "مواقع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة"، على حد قوله، وذلك بعد إعلان واشنطن بدء موجة... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T05:15+0000
2026-07-13T05:15+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري: "ردًا على الهجمات غير القانونية المتكررة، التي شنتها الولايات المتحدة على بلادنا، قبل ساعات عدة، وفي إطار سلسلة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، تم استهداف مواقع انتشار القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والملاجئ ومستودعات الجيش الأمريكي في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة هجومية".وأكد أنه دمّر "مراكز مهمة لإصلاح وصيانة المروحيات، ومنصة طائرات استطلاع إلكترونية من طراز "بي-8"، ومركز قيادة وتحكم بالطائرات المسيرة تابع للجيش الأمريكي، في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين".وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن "قواعد إصلاح المروحيات وحظائر الطائرات ومركز قيادة الطائرات المسيّرة في قاعدة أمريكية بالبحرين، تعرضت للهجوم".وجاء في البيان أيضًا: "تم حرق خزانات الوقود ومستودعات الذخيرة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن".وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، بعد إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.كما أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعدما دخلت المجال الجوي للبلاد. وقال مصدر عسكري أردني لوكالة "بترا"، إن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية.وأوضحت "سنتكوم" أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي على جنوب غربي إيران
https://sarabic.ae/20260712/سلسلة-انفجارات-تهز-مدنا-وموانئ-عدة-في-جنوب-إيران-1115158170.html
https://sarabic.ae/20260712/الخارجية-الإيرانية-ضرباتنا-للقواعد-الأمريكية-في-الخليج-دفاع-مشروع-1115157218.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن

05:15 GMT 13.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تنفيذ هجمات عدة استهدفت "مواقع قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة"، على حد قوله، وذلك بعد إعلان واشنطن بدء موجة جديدة من الاستهدافات في إيران.
وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري: "ردًا على الهجمات غير القانونية المتكررة، التي شنتها الولايات المتحدة على بلادنا، قبل ساعات عدة، وفي إطار سلسلة جديدة من ضربات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، تم استهداف مواقع انتشار القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والملاجئ ومستودعات الجيش الأمريكي في الكويت، بواسطة طائرات مسيرة هجومية".

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه "تم وبشكل كامل تدمير مخازن الوقود وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" في القاعدة الأمريكية في علي السالم بالكويت، بالإضافة إلى نظام راداري إستراتيجي من طراز "إف بي إس" في قاعدة أحمد الجابر".

وأكد أنه دمّر "مراكز مهمة لإصلاح وصيانة المروحيات، ومنصة طائرات استطلاع إلكترونية من طراز "بي-8"، ومركز قيادة وتحكم بالطائرات المسيرة تابع للجيش الأمريكي، في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين".
وبحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن "قواعد إصلاح المروحيات وحظائر الطائرات ومركز قيادة الطائرات المسيّرة في قاعدة أمريكية بالبحرين، تعرضت للهجوم".
وجاء في البيان أيضًا: "تم حرق خزانات الوقود ومستودعات الذخيرة في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على الضربات الأمريكية، التي استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية على الساحل الإيراني"، مشيرًا إلى أن عملياته العسكرية "ما تزال مستمرة"، على حد قوله.

الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
سلسلة انفجارات تهز مدنا وموان عدة جنوبي إيران
أمس, 22:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، دعت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين والمقيمين إلى التوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، بعد إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.

ومن جانبه، قال الجيش الكويتي إنه يتصدى "لأهداف جوية معادية"، موضحًا أن أصوات الانفجارات نتيجة الاعتراضات.

كما أكد الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية بعدما دخلت المجال الجوي للبلاد. وقال مصدر عسكري أردني لوكالة "بترا"، إن عمليات الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار مادية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا للقواعد الأمريكية في الخليج دفاع مشروع
أمس, 20:52 GMT

وفجر اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال الموجدة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.

وأوضحت "سنتكوم" أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".
مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف أمريكي على جنوب غربي إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала