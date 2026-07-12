https://sarabic.ae/20260712/الخارجية-الإيرانية-ضرباتنا-للقواعد-الأمريكية-في-الخليج-دفاع-مشروع-1115157218.html
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا للقواعد الأمريكية في الخليج دفاع مشروع
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا للقواعد الأمريكية في الخليج دفاع مشروع
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن "ما تشهده المنطقة ليس مواجهة عسكرية، بل استمرار لعدوان صارخ وغير مبرر بدأته الولايات... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد بقائي، في تصريحات وجهها إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن "الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد وأصولًا أمريكية في الخليج تمثل ممارسة مشروعة وقانونية لحق الدفاع عن النفس".وأضاف أن "إلقاء اللوم على إيران لدفاعها عن سيادتها، مع عدم محاسبة المعتدين على انتهاكهم الصارخ للقانون الدولي، ليس موقفًا مسؤولًا".ودعا المتحدث الدول المعنية إلى "التوقف فورًا عن السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كمنصات انطلاق لشن هجمات ضد إيران"، مشددًا على أنه "ينبغي حث الدول على وقف استخدام أراضيها للعدوان، وليس لوم إيران على الدفاع عن سيادتها".وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260712/نتنياهو-ضربنا-أعداءنا-من-غزة-إلى-اليمن-ومن-لبنان-إلى-إيران-1115155287.html
https://sarabic.ae/20260712/وكالة-الحرس-الثوري-الإيراني-استهدف-منصات-هيمارس-أمريكية-في-الكويت-1115153471.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا للقواعد الأمريكية في الخليج دفاع مشروع
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الأحد، إن "ما تشهده المنطقة ليس مواجهة عسكرية، بل استمرار لعدوان صارخ وغير مبرر بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي".
وأكد بقائي، في تصريحات وجهها إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن "الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد وأصولًا أمريكية في الخليج تمثل ممارسة مشروعة وقانونية لحق الدفاع عن النفس".
وأضاف أن "إلقاء اللوم على إيران لدفاعها عن سيادتها، مع عدم محاسبة المعتدين على انتهاكهم الصارخ للقانون الدولي، ليس موقفًا مسؤولًا".
ودعا المتحدث الدول المعنية إلى "التوقف فورًا عن السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها كمنصات انطلاق لشن هجمات ضد إيران"، مشددًا على أنه "ينبغي حث الدول على وقف استخدام أراضيها للعدوان، وليس لوم إيران على الدفاع عن سيادتها".
وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.
وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".
وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".
وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.