https://sarabic.ae/20260712/وكالة-الحرس-الثوري-الإيراني-استهدف-منصات-هيمارس-أمريكية-في-الكويت-1115153471.html

وكالة: الحرس الثوري الإيراني استهدف منصات "هيمارس" أمريكية في الكويت

وكالة: الحرس الثوري الإيراني استهدف منصات "هيمارس" أمريكية في الكويت

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن "الحرس الثوري الإيراني استهدف، باستخدام طائرات مسيّرة، منصات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" في الكويت، قالت إنها... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T18:07+0000

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وقالت وكالة "فارس"، إن "العملية أسفرت عن تدمير المنصات ومستودعات الصواريخ التابعة لها"، فيما أشارت إلى أن "بعض المصادر غير الرسمية" تحدثت عن مقتل ثلاثة ضباط أمريكيين وإصابة آخرين، دون تقديم تأكيد رسمي لهذه المعلومات.وأضافت الوكالة أن صواريخ "هيمارس" الأمريكية قصيرة المدى استُخدمت خلال الأيام الأخيرة وفي ما وصفته بـ"حرب رمضان" لاستهداف مواقع على الساحل الجنوبي لإيران.كما نقلت عن خبراء عسكريين قولهم إن صورًا نشرتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، إلى جانب مشاهدات لسكان في دول الخليج، تشير إلى ظهور هذا النوع من الأسلحة خارج القواعد الأمريكية، معتبرين ذلك دليلًا على استخدام الأراضي الخليجية في عمليات عسكرية ضد إيران.وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في وقت سابق، تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لـ"هجوم عدواني"، ما أسفر عن أضرار مادية.وأضاف العطوان، أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت أيضًا لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، الذي يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.

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