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الكويت... هجوم يستهدف 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية
الكويت... هجوم يستهدف 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لـ"هجوم عدواني"، ما أسفر عن... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف العطوان، أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت أيضًا لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، الذي يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20260711/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بالتحقيق-في-مقتل-صياد-عراقي-بـنيران-كويتية-1115125034.html
https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-استهداف-4-قواعد-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-وتهدد-بتوسيع-نطاق-الرد-1115060670.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الكويت... هجوم يستهدف 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية

17:30 GMT 12.07.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لـ"هجوم عدواني"، ما أسفر عن أضرار مادية.
وأضاف العطوان، أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت أيضًا لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، الذي يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"
أمس, 13:28 GMT
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.
وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.
وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بتوسيع نطاق الرد
9 يوليو, 03:55 GMT
وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".
وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.
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