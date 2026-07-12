https://sarabic.ae/20260712/الكويت-هجوم-يستهدف-3-مراكز-حدودية-ومنصة-حفر-بحرية--1115151881.html

الكويت... هجوم يستهدف 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية

الكويت... هجوم يستهدف 3 مراكز حدودية ومنصة حفر بحرية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لـ"هجوم عدواني"، ما أسفر عن... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T17:30+0000

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وأضاف العطوان، أن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية الكويتية تعرضت أيضًا لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين، الذي يتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها.وشهدت المنطقة، اليوم الأحد، تصعيداً عسكرياً "غير مسبوق" بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل مكثف للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت أعلنت فيه طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، بالتزامن مع استهداف مواقع ومنشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، ما ينذر بتداعياتٍ خطيرة على أمن الطاقة العالمي.وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.

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