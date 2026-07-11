https://sarabic.ae/20260711/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بالتحقيق-في-مقتل-صياد-عراقي-بـنيران-كويتية-1115125034.html
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيًا في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T13:28+0000
2026-07-11T13:28+0000
2026-07-11T13:28+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114331234_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ed36f62c2a57853d6e55ac3960cbb992.jpg
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الزيدي شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل صياد عراقي برصاص قوات حرس السواحل الكويتية، واحتجاز صيادين آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح الخميس الماضي، عن بيان لفؤاد حسين أن "السلطات الكويتية المختصة وافقت على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم، الأسبوع الماضي، من قبل خفر السواحل الكويتي".وذكر وزير الخارجية العراقي أن "الصيادين سيصلون إلى محافظة البصرة يوم الخميس، برفقة محافظ البصرة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم."وأضاف: أن "هذه الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به وزير الخارجية والوفد المرافق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد العراقي إلى الكويت".وقد أعرب فؤاد حسين عن شكره للسلطات الكويتية على سرعة استجابتها وتعاونها الإيجابي، منوها أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، والحرص المشترك على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم.
https://sarabic.ae/20260709/بغداد-تعلن-الإفراج-عن-الصيادين-العراقيين-المحتجزين-في-الكويت-1115062063.html
https://sarabic.ae/20260707/قضاء-الفاو-العراقي-يخاطب-محافظة-بلاده-التدخل-لإطلاق-سراح-صيادين-احتجزتهم-الكويت-1115015985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114331234_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_b39e2e9619a7399880a27b8910661e04.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"
وجه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيًا في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة
الأنباء العراقية (واع)، إن الزيدي شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل صياد عراقي برصاص قوات حرس السواحل الكويتية
، واحتجاز صيادين آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن، الخميس الماضي، الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، صباح الخميس الماضي، عن بيان لفؤاد حسين أن "السلطات الكويتية المختصة وافقت على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم، الأسبوع الماضي، من قبل خفر السواحل الكويتي".
وذكر وزير الخارجية العراقي أن "الصيادين
سيصلون إلى محافظة البصرة يوم الخميس، برفقة محافظ البصرة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم."
وأضاف: أن "هذه الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به وزير الخارجية والوفد المرافق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد العراقي إلى الكويت".
وقد أعرب فؤاد حسين عن شكره للسلطات الكويتية على سرعة استجابتها وتعاونها الإيجابي، منوها أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق ودولة الكويت،
والحرص المشترك على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم.