رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
01:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
02:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ترامب يوافق على مواصلة المحادثات مع إيران تحت النار وطهران تهدد بقصف إسرائيل
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هل ينذر التوتر بين أنصار الله والحكومة اليمنية بالعودة للحرب؟
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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https://sarabic.ae/20260711/رئيس-الوزراء-العراقي-يوجه-بالتحقيق-في-مقتل-صياد-عراقي-بـنيران-كويتية-1115125034.html
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"
رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيًا في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T13:28+0000
2026-07-11T13:28+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الزيدي شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل صياد عراقي برصاص قوات حرس السواحل الكويتية، واحتجاز صيادين آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح الخميس الماضي، عن بيان لفؤاد حسين أن "السلطات الكويتية المختصة وافقت على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم، الأسبوع الماضي، من قبل خفر السواحل الكويتي".وذكر وزير الخارجية العراقي أن "الصيادين سيصلون إلى محافظة البصرة يوم الخميس، برفقة محافظ البصرة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم."وأضاف: أن "هذه الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به وزير الخارجية والوفد المرافق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد العراقي إلى الكويت".وقد أعرب فؤاد حسين عن شكره للسلطات الكويتية على سرعة استجابتها وتعاونها الإيجابي، منوها أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، والحرص المشترك على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم.
https://sarabic.ae/20260709/بغداد-تعلن-الإفراج-عن-الصيادين-العراقيين-المحتجزين-في-الكويت-1115062063.html
https://sarabic.ae/20260707/قضاء-الفاو-العراقي-يخاطب-محافظة-بلاده-التدخل-لإطلاق-سراح-صيادين-احتجزتهم-الكويت-1115015985.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في مقتل صياد عراقي بـ"نيران كويتية"

13:28 GMT 11.07.2026
© REUTERS IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICEرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© REUTERS IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICE
تابعنا عبر
وجه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المعنية ميدانيًا في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الزيدي شدد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
البصرة في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
بغداد تعلن الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت
9 يوليو, 06:17 GMT
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بمقتل صياد عراقي برصاص قوات حرس السواحل الكويتية، واحتجاز صيادين آخرين داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد أعلن، الخميس الماضي، الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين في الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح الخميس الماضي، عن بيان لفؤاد حسين أن "السلطات الكويتية المختصة وافقت على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم، الأسبوع الماضي، من قبل خفر السواحل الكويتي".
سفينة راسية في ممر شط العرب المائي في البصرة بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
قضاء الفاو العراقي يخاطب محافظة بلاده التدخل لإطلاق سراح صيادين احتجزتهم الكويت
7 يوليو, 12:46 GMT
وذكر وزير الخارجية العراقي أن "الصيادين سيصلون إلى محافظة البصرة يوم الخميس، برفقة محافظ البصرة، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم."
وأضاف: أن "هذه الخطوة جاءت استجابة للطلب الذي تقدم به وزير الخارجية والوفد المرافق إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد العراقي إلى الكويت".
وقد أعرب فؤاد حسين عن شكره للسلطات الكويتية على سرعة استجابتها وتعاونها الإيجابي، منوها أن هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية العراق ودولة الكويت، والحرص المشترك على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم.
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