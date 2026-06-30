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وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت
وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T16:58+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات فؤاد حسين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.وأشار حسين إلى أن العراق يعد "الضحية الأولى للحرب في المنطقة، والعراق ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".وأوضح فؤاد حسين أن "اتجاه الحكومة يتمثل في التنمية وبناء الاقتصاد العراقي، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون استثمار يحتاج إلى الخبرات"، منوها أن "العراق يعول على الدول الخليجية في هذا الجانب، ويرحب بالشركات الخليجية للاستثمار في البلاد".وأشار إلى أن "العلاقات العراقية الخليجية تشهد تطورا، وبدأ العراق في المرحلة الأخيرة باستيراد الطاقة الكهربائية من دول الخليج"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا قائما مع دول مجلس التعاون، مع الحاجة إلى توسيع آفاقه وترميم بعض الملفات".وتابع فؤاد حسين أن "وزارة الخارجية ستقوم بجولة خليجية لتوضيح سياسة الحكومة الجديدة، كما أن رئيس الوزراء سيجري زيارات إلى عدد من الدول الخليجية"، مشددا أن "الحكومة تعمل على إعادة وتعزيز العلاقات الجيدة مع دول الخليج".
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https://sarabic.ae/20260304/الكويت-تستدعي-القائم-بالأعمال-العراقي-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-على-اعتداءات-مسلحة-1111046343.html
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الكويت, العراق, العالم العربي, الأخبار
الكويت, العراق, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت

16:58 GMT 30.06.2026
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت.
وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات فؤاد حسين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.
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وأشار حسين إلى أن العراق يعد "الضحية الأولى للحرب في المنطقة، والعراق ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".
وأضاف أن "العراق يجدد موقفه الثابت برفض الحرب وتوسعها، ويرفض الهجمات التي تطال دول الخليج، كما يرفض الحرب على إيران"، منوها إلى أن "العراق هو الضحية الأولى للحرب في المنطقة، إذ تعرض إلى هجمات من جهات مختلفة ومن طرفي الصراع".
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".
وأوضح فؤاد حسين أن "اتجاه الحكومة يتمثل في التنمية وبناء الاقتصاد العراقي، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون استثمار يحتاج إلى الخبرات"، منوها أن "العراق يعول على الدول الخليجية في هذا الجانب، ويرحب بالشركات الخليجية للاستثمار في البلاد".
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وأشار إلى أن "العلاقات العراقية الخليجية تشهد تطورا، وبدأ العراق في المرحلة الأخيرة باستيراد الطاقة الكهربائية من دول الخليج"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا قائما مع دول مجلس التعاون، مع الحاجة إلى توسيع آفاقه وترميم بعض الملفات".
وتابع فؤاد حسين أن "وزارة الخارجية ستقوم بجولة خليجية لتوضيح سياسة الحكومة الجديدة، كما أن رئيس الوزراء سيجري زيارات إلى عدد من الدول الخليجية"، مشددا أن "الحكومة تعمل على إعادة وتعزيز العلاقات الجيدة مع دول الخليج".
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