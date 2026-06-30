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وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت

وزير الخارجية العراقي: نجدد التزامنا بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت

سبوتنيك عربي

جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بكافة القرارات الدولية الخاصة بالاتفاق مع الكويت. 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T16:58+0000

2026-06-30T16:58+0000

2026-06-30T16:58+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات فؤاد حسين جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي.وأشار حسين إلى أن العراق يعد "الضحية الأولى للحرب في المنطقة، والعراق ملتزم بالقرارات الدولية، ومستعد للحوار مع الكويت للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين".ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن "السياسة العراقية الجديدة تستند إلى هدفين رئيسيين، أولهما حصر السلاح بيد الدولة، والثاني محاربة الفساد الذي بات يؤثر في الاقتصاد العراقي"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية ماضية في تنفيذ هذين الهدفين".وأوضح فؤاد حسين أن "اتجاه الحكومة يتمثل في التنمية وبناء الاقتصاد العراقي، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون استثمار يحتاج إلى الخبرات"، منوها أن "العراق يعول على الدول الخليجية في هذا الجانب، ويرحب بالشركات الخليجية للاستثمار في البلاد".وأشار إلى أن "العلاقات العراقية الخليجية تشهد تطورا، وبدأ العراق في المرحلة الأخيرة باستيراد الطاقة الكهربائية من دول الخليج"، مشيرا إلى أن "هناك تعاونا قائما مع دول مجلس التعاون، مع الحاجة إلى توسيع آفاقه وترميم بعض الملفات".وتابع فؤاد حسين أن "وزارة الخارجية ستقوم بجولة خليجية لتوضيح سياسة الحكومة الجديدة، كما أن رئيس الوزراء سيجري زيارات إلى عدد من الدول الخليجية"، مشددا أن "الحكومة تعمل على إعادة وتعزيز العلاقات الجيدة مع دول الخليج".

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