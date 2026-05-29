العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260529/العراق-يدين-استهداف-الكويت-بالصواريخ-والطائرات-المسيّرة-1113841919.html
العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة
العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أكدت دعم العراق لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-29T03:25+0000
2026-05-29T04:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الكويت
أخبار الكويت اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_70729bcd4f866365e54c1048c39f6d66.jpg
وذكرت الوزارة، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدةً رفضها لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة".وأضاف البيان: "تشدد الوزارة على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدةً "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات".وأكدت الخارجية العراقية، وفقًا للبيان، "دعم جمهورية العراق لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف، والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة".وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أدانت، أمس الخميس، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، متهمةً إيران بالوقوف وراء تلك الاعتداءات التي اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا.وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد".وشدّدت على أن "هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية مكثفة لخفض التوترات واحتواء التصعيد في المنطقة"، معتبرةً أن "استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".
https://sarabic.ae/20260522/الجيش-العراقي-نتائج-التحقيقات-في-الهجمات-على-السعودية-والإمارات-ستعلن-بشفافية-1113663620.html
العراق
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_229f8a20b06e9d764c3c470cd06dab50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم

العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة

03:25 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 29.05.2026)
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholtالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholt
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أكدت دعم العراق لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف.
وذكرت الوزارة، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدةً رفضها لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
الجيش العراقي: نتائج التحقيقات في الهجمات على السعودية والإمارات ستعلن بشفافية
22 مايو, 19:02 GMT
وأضاف البيان: "تشدد الوزارة على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدةً "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات".
وأكدت الخارجية العراقية، وفقًا للبيان، "دعم جمهورية العراق لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف، والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أدانت، أمس الخميس، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الكويت باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، متهمةً إيران بالوقوف وراء تلك الاعتداءات التي اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد".
وشدّدت على أن "هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية مكثفة لخفض التوترات واحتواء التصعيد في المنطقة"، معتبرةً أن "استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала