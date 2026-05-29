العراق يدين استهداف الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أكدت دعم العراق لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى...
2026-05-29T03:25+0000
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم
03:25 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 04:29 GMT 29.05.2026)
أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، استهداف دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما أكدت دعم العراق لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف.
وذكرت الوزارة، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدةً رفضها لجميع الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار دول المنطقة".
وأضاف البيان: "تشدد الوزارة على أهمية ضبط النفس وتجنب التصعيد، بما يسهم في خفض حدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدةً "ضرورة اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات".
وأكدت الخارجية العراقية، وفقًا للبيان، "دعم جمهورية العراق لجميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف، والعمل على التوصل إلى حلول سلمية تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أدانت، أمس الخميس، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الكويت باستخدام صواريخ وطائرات
مسيّرة، متهمةً إيران بالوقوف وراء تلك الاعتداءات التي اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا.
وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن "الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، فضلًا عن كونها تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية في البلاد".
وشدّدت على أن "هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية مكثفة لخفض التوترات واحتواء التصعيد في المنطقة"، معتبرةً أن "استمرار مثل هذه الاعتداءات يقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".