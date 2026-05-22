الجيش العراقي: نتائج التحقيقات في الهجمات على السعودية والإمارات ستعلن بشفافية
وأوضح النعمان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة ذات طابع استخباري وفني تخصصي، وتعمل على تفكيك وتحليل البيانات والأدلة الجنائية والرادارية، مؤكدا أن التحقيقات السيادية لا تخضع لـ"توقيتات إعلامية مستعجلة"، بل لحسابات دقيقة تهدف للوصول إلى الحقيقة كاملة. وشدد على أن أمن السعودية والإمارات يمثل "خطاً أحمر"، مؤكدا أن أي جهة أو فرد يثبت تورطه سيواجه إجراءات قانونية وعسكرية صارمة باعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي العراقي وخرقاً للسيادة. وأضاف، صباح النعمان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية "حصر السلاح بيد الدولة"، عبر تعزيز الجهد الاستخباري، وإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وتأمين الحدود والأجواء لمنع أي استغلال غير قانوني، مشددا على أن الدولة يجب أن تكون "الطرف الوحيد الذي يمتلك القوة والقرار".وكان رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أوضح، أمس الخميس، أن الحكومة العراقية وجّهت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأنه تم تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى خلال أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مؤكدا أهمية أن يكون التحقيق مشتركا مع السعودية والإمارات للاطلاع على الأدلة والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة باستخدام الأراضي العراقية في تلك الاعتداءات.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأحد الماضي، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وذلك صباح يوم الأحد.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، يوم الأحد، إن القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية.وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت، الأسبوع الماضي، الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبةً بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
© AP Photo / Karim Kadim
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات تواصل عملها بالتعاون المباشر مع الرياض وأبوظبي، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات ستُعرض على القائد العام والرأي العام فور اكتمالها "بكل شفافية".
وأوضح النعمان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن اللجنة ذات طابع استخباري وفني تخصصي، وتعمل على تفكيك وتحليل البيانات والأدلة الجنائية والرادارية، مؤكدا أن التحقيقات السيادية لا تخضع لـ"توقيتات إعلامية مستعجلة"، بل لحسابات دقيقة تهدف للوصول إلى الحقيقة كاملة.
وشدد على أن أمن السعودية والإمارات يمثل "خطاً أحمر"، مؤكدا أن أي جهة أو فرد يثبت تورطه سيواجه إجراءات قانونية وعسكرية صارمة باعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي العراقي وخرقاً للسيادة.
وأضاف، صباح النعمان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية "حصر السلاح بيد الدولة"، عبر تعزيز الجهد الاستخباري، وإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وتأمين الحدود والأجواء لمنع أي استغلال غير قانوني، مشددا على أن الدولة يجب أن تكون "الطرف الوحيد الذي يمتلك القوة والقرار".
وكان رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أوضح، أمس الخميس، أن الحكومة العراقية وجّهت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأنه تم تشكيل لجنة تحقيقية رفيعة المستوى خلال أول اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مؤكدا أهمية أن يكون التحقيق مشتركا مع السعودية والإمارات للاطلاع على الأدلة والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة باستخدام الأراضي العراقية في تلك الاعتداءات.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأحد الماضي، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وذلك صباح يوم الأحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، يوم الأحد، إن القوات المختصة تمكنت من التعامل مع المسيّرات وتدميرها فور دخولها الأجواء السعودية.
وأكد المالكي أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشددا على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة للتصدي لأي محاولة تستهدف سيادتها أو أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت، الأسبوع الماضي، الهجمات على الأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت، مطالبةً بوقف فوري لأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية.
وجاء في بيان الخارجية السعودية: "ندين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من الإمارات وقطر والكويت".
وتابع البيان: "نجدد وقوفنا مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها".
وأكمل: "نطالب بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية".
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
