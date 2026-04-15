الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة العراق

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة العراق

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أعربت فيها عن إدانة واستنكار... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T20:41+0000

2026-04-15T20:41+0000

2026-04-15T20:41+0000

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السيد عمر عبد المجيد حميد العبيدي، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الإمارات، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، "تعبيرًا عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاستمرار في الاعتداءات الإرهابية التي تُنفذ من الأراضي العراقية، وتستهدف منشآت حيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأكملت: "كما أن هذه الاعتداءات تضع العلاقات القائمة مع جمهورية العراق أمام تحديات بالغة الحساسية، بما ينعكس سلبا على التعاون القائم والعلاقات الأخوية بين العراق ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وتابع البيان: "كما شددت على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بوقف ومنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها والموجهة نحو دول الخليج ودول المنطقة، بشكل عاجل ودون قيد أو شرط وضرورة التعامل مع تلك التهديدات والاعتداءات ومنعها بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".وأوضح أن مذكرة الاحتجاج تضمنت التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026) والذي شاركت في رعايته 136 دولة، وبالتحديد مطالبته بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الإمارت, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم