الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن دستور بلاده لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل سفيرة مملكة إسبانيا لدى بغداد، أليثيا ريكو بيريث".وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".وذكر الأعرجي أن "العراق جزء أصيل من الوطن العربي، والدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء أو شن هجمات على دول أخرى"، مشددا على "أهمية بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تدعم جميع مسارات الحوار والتفاهم والتفاوض، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وصولا إلى التنمية المستدامة"، مؤكدا أن "معالجة المشكلات بصورة جذرية تتطلب إرادة وطنية وقرارا وطنيا لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون".وشدد مستشار الأمن القومي العراقي على "ضرورة أن يكون القانون الدولي والأمم المتحدة هما الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول، وفق مبدأ الاحترام المتبادل".من جانبها، أكدت السفيرة الإسبانية، "حرص حكومة بلادها على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب".
