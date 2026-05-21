الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى

عربي
بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/الأمن-القومي-العراقي-دستورنا-لا-يسمح-باستخدام-أراضينا-للاعتداء-على-دول-أخرى-1113614485.html
الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى
الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن دستور بلاده لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى. 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T12:27+0000
2026-05-21T12:27+0000
العراق
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل سفيرة مملكة إسبانيا لدى بغداد، أليثيا ريكو بيريث".وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".وذكر الأعرجي أن "العراق جزء أصيل من الوطن العربي، والدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء أو شن هجمات على دول أخرى"، مشددا على "أهمية بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تدعم جميع مسارات الحوار والتفاهم والتفاوض، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وصولا إلى التنمية المستدامة"، مؤكدا أن "معالجة المشكلات بصورة جذرية تتطلب إرادة وطنية وقرارا وطنيا لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون".وشدد مستشار الأمن القومي العراقي على "ضرورة أن يكون القانون الدولي والأمم المتحدة هما الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول، وفق مبدأ الاحترام المتبادل".من جانبها، أكدت السفيرة الإسبانية، "حرص حكومة بلادها على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب".
https://sarabic.ae/20260517/إعلام-قاعدة-إسرائيلية-ثانية-في-الصحراء-الغربية-العراقية-وبغداد-ترد-1113487247.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f826b4319cf4d62c59d164a59e1a6205.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

الأمن القومي العراقي: دستورنا لا يسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول أخرى

12:27 GMT 21.05.2026
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن دستور بلاده لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان له، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل سفيرة مملكة إسبانيا لدى بغداد، أليثيا ريكو بيريث".
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2026
إعلام: قاعدة إسرائيلية ثانية في الصحراء الغربية العراقية... وبغداد ترد
17 مايو, 13:16 GMT
وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".
وذكر الأعرجي أن "العراق جزء أصيل من الوطن العربي، والدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية للاعتداء أو شن هجمات على دول أخرى"، مشددا على "أهمية بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وفق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تدعم جميع مسارات الحوار والتفاهم والتفاوض، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وصولا إلى التنمية المستدامة"، مؤكدا أن "معالجة المشكلات بصورة جذرية تتطلب إرادة وطنية وقرارا وطنيا لبناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون".
وشدد مستشار الأمن القومي العراقي على "ضرورة أن يكون القانون الدولي والأمم المتحدة هما الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول، وفق مبدأ الاحترام المتبادل".
من جانبها، أكدت السفيرة الإسبانية، "حرص حكومة بلادها على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала